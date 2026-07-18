/चिड़ावा में बनेगा बावलिया बाबा का भव्य मंदिर, भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ नया अध्याय

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में परम पूज्य संत पंडित गणेशनारायण जी महाराज बावलिया बाबा के एक और भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन के साथ किया गया. यह मंदिर संकटमोचन द्वारकाधीश मंदिर के पीछे तथा राणी सती मंदिर के समीप बनाया जाएगा. मंदिर निर्माण का कार्य बाबा के वंशज "नवलगढ़ वाले" और कानपुर प्रवासी उद्योगपति श्यामसुंदर शर्मा के सानिध्य एवं प्रयासों से संपन्न होगा. भूमि पूजन समारोह धार्मिक आस्था और भक्तिमय वातावरण के बीच आयोजित किया गया.

चिड़ावा की धार्मिक पहचान को मिलेगी नई मजबूती

चिड़ावा लंबे समय से अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के कारण "शिव नगरी" के रूप में प्रसिद्ध रहा है. श्रद्धालु मानते हैं कि इस पहचान के पीछे बावलिया बाबा की साधना और आध्यात्मिक प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. समय के साथ बाबा के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ी है और अब चिड़ावा "बावलिया बाबा नगरी" के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है. इसी बढ़ती श्रद्धा का परिणाम है कि नगर में बाबा के नाम से एक और विशाल मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है.

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बावलिया बाबा के नाम से बनेगा तीसरा प्रमुख मंदिर

विशेष बात यह है कि चिड़ावा में बावलिया बाबा के नाम से बनने वाला यह तीसरा प्रमुख और भव्य मंदिर होगा. हालांकि नगर के कई मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं, लेकिन केवल उनके नाम को समर्पित यह तीसरा बड़ा मंदिर माना जा रहा है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मंदिर बनने के बाद यह स्थान दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए आस्था का नया केंद्र बनेगा और धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिलेगी.

शिव और आदिशक्ति के अनन्य उपासक माने जाते हैं बावलिया बाबा

बावलिया बाबा को एक सिद्ध, तपस्वी और अघोरी संत के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है. जिस प्रकार भगवान हनुमान को प्रभु श्रीराम का अनन्य भक्त माना जाता है, उसी प्रकार बावलिया बाबा की पहचान भगवान शिव और आदिशक्ति मां दुर्गा के परम उपासक के रूप में की जाती है. उनकी साधना, तपस्या और लोककल्याण की भावना आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है.

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ भूमि पूजन

भूमि पूजन समारोह में समाजसेवी सुमित सुलतानिया और उनकी धर्मपत्नी ने मुख्य यजमान के रूप में वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना और शिला पूजन किया. इस अवसर पर परिवार के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश सुलतानिया, दिनेश सुलतानिया और पवन सुलतानिया भी मौजूद रहे. सभी ने बावलिया बाबा के चरणों में श्रद्धा अर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

भक्तिमय माहौल में जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु

विख्यात विद्वान पंडित प्रवीण पलड़िया के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि का शुद्धिकरण और पूजन संपन्न हुआ. पूरे परिसर में जयकारों की गूंज सुनाई दी और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा. समारोह में राधेश्याम शर्मा सुखाड़िया, पुरुषोत्तम भुकानिया, गोपीराम सैनी, सुरेश ककरानिया, अशोक पुजारी, मनोज फतेहपुरिया, अरुण रामभरोसा और पवन टेलर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं महिलाएं उपस्थित रहीं. महिलाओं ने मंगलगीत गाकर धार्मिक आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया.

आस्था और धार्मिक पर्यटन का बनेगा नया केंद्र

श्रद्धालुओं का मानना है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण से चिड़ावा की आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी. साथ ही यह मंदिर बाबा की तपस्थली और श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र बनने के साथ चिड़ावा को "बावलिया बाबा नगरी" के रूप में देशभर में और अधिक प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. मंदिर निर्माण से क्षेत्र की धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं की आवाजाही में भी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है.