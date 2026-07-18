Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /चिड़ावा में बनेगा बावलिया बाबा का भव्य मंदिर, भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ नया अध्याय

चिड़ावा में बनेगा बावलिया बाबा का भव्य मंदिर, भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ नया अध्याय

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के चिड़ावा में बावलिया बाबा के तीसरे प्रमुख मंदिर का निर्माण भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ. संकटमोचन द्वारकाधीश मंदिर और राणी सती मंदिर के समीप बनने वाला यह भव्य मंदिर श्रद्धालुओं के लिए नया आस्था केंद्र बनेगा और चिड़ावा की धार्मिक पहचान को नई मजबूती देगा.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jul 18, 2026, 01:43 PM|Updated: Jul 18, 2026, 01:43 PM
चिड़ावा में बनेगा बावलिया बाबा का भव्य मंदिर, भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ नया अध्याय
Image Credit: चिड़ावा की धार्मिक पहचान को मिलेगी नई मजबूतीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में परम पूज्य संत पंडित गणेशनारायण जी महाराज बावलिया बाबा के एक और भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन के साथ किया गया. यह मंदिर संकटमोचन द्वारकाधीश मंदिर के पीछे तथा राणी सती मंदिर के समीप बनाया जाएगा. मंदिर निर्माण का कार्य बाबा के वंशज "नवलगढ़ वाले" और कानपुर प्रवासी उद्योगपति श्यामसुंदर शर्मा के सानिध्य एवं प्रयासों से संपन्न होगा. भूमि पूजन समारोह धार्मिक आस्था और भक्तिमय वातावरण के बीच आयोजित किया गया.

चिड़ावा की धार्मिक पहचान को मिलेगी नई मजबूती
चिड़ावा लंबे समय से अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के कारण "शिव नगरी" के रूप में प्रसिद्ध रहा है. श्रद्धालु मानते हैं कि इस पहचान के पीछे बावलिया बाबा की साधना और आध्यात्मिक प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. समय के साथ बाबा के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ी है और अब चिड़ावा "बावलिया बाबा नगरी" के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है. इसी बढ़ती श्रद्धा का परिणाम है कि नगर में बाबा के नाम से एक और विशाल मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बावलिया बाबा के नाम से बनेगा तीसरा प्रमुख मंदिर
विशेष बात यह है कि चिड़ावा में बावलिया बाबा के नाम से बनने वाला यह तीसरा प्रमुख और भव्य मंदिर होगा. हालांकि नगर के कई मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं, लेकिन केवल उनके नाम को समर्पित यह तीसरा बड़ा मंदिर माना जा रहा है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मंदिर बनने के बाद यह स्थान दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए आस्था का नया केंद्र बनेगा और धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिलेगी.

शिव और आदिशक्ति के अनन्य उपासक माने जाते हैं बावलिया बाबा
बावलिया बाबा को एक सिद्ध, तपस्वी और अघोरी संत के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है. जिस प्रकार भगवान हनुमान को प्रभु श्रीराम का अनन्य भक्त माना जाता है, उसी प्रकार बावलिया बाबा की पहचान भगवान शिव और आदिशक्ति मां दुर्गा के परम उपासक के रूप में की जाती है. उनकी साधना, तपस्या और लोककल्याण की भावना आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है.

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ भूमि पूजन
भूमि पूजन समारोह में समाजसेवी सुमित सुलतानिया और उनकी धर्मपत्नी ने मुख्य यजमान के रूप में वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना और शिला पूजन किया. इस अवसर पर परिवार के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश सुलतानिया, दिनेश सुलतानिया और पवन सुलतानिया भी मौजूद रहे. सभी ने बावलिया बाबा के चरणों में श्रद्धा अर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

भक्तिमय माहौल में जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु
विख्यात विद्वान पंडित प्रवीण पलड़िया के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि का शुद्धिकरण और पूजन संपन्न हुआ. पूरे परिसर में जयकारों की गूंज सुनाई दी और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा. समारोह में राधेश्याम शर्मा सुखाड़िया, पुरुषोत्तम भुकानिया, गोपीराम सैनी, सुरेश ककरानिया, अशोक पुजारी, मनोज फतेहपुरिया, अरुण रामभरोसा और पवन टेलर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं महिलाएं उपस्थित रहीं. महिलाओं ने मंगलगीत गाकर धार्मिक आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया.

आस्था और धार्मिक पर्यटन का बनेगा नया केंद्र
श्रद्धालुओं का मानना है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण से चिड़ावा की आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी. साथ ही यह मंदिर बाबा की तपस्थली और श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र बनने के साथ चिड़ावा को "बावलिया बाबा नगरी" के रूप में देशभर में और अधिक प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. मंदिर निर्माण से क्षेत्र की धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं की आवाजाही में भी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

गेंदा बाबा मंदिर में तोड़फोड़! मूर्ति और घंटा चोरी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर, जहां होती है तीन आंखों वाले गणेश जी की पूजा

Photos: गुफा में विराजे भोलेनाथ! Rajasthan का मदारेश्वर महादेव, जहां हर मुराद होती है पूरी

ट्रेंडिंग न्यूज़

20 कमरों का स्कूल बना 4 कमरों में कैद! सरकारी लापरवाही के बीच जान जोखिम में डाल पढ़ रहे नौनिहाल

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

उदयपुरवासियों के लिए जरूरी खबर! आज 7 घंटे नहीं रहेगी बिजली, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

टॉर्च की रोशनी में सिजेरियन के टांके, जयपुर जनाना अस्पताल में 3 घंटे का भयंकर ब्लैकआउट, लंबे पावर कट से बिगड़े हालात

चूरू में बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में दमदार गिरावट, जानें आज के लेटेस्ट रेट

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

पंचायत-निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा पूरा चुनाव शेड्यूल, कहा- 'काम नहीं होता तो मना कर दीजिए'

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन! नाकाबंदी में विस्फोटक से भरी बोलेरो जब्त, लाखों का सामान बरामद

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

TAGS:
jhunjhunu news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान पर मंडरा रहा अकाल का खतरा, नहीं बरसे बादल तो उजड़ सकती है किसानों की खेती!
Rajasthan News
2
Dungarpur News
3
jhunjhunu news
4
sonam wangchuk
5
jhunjhunu news