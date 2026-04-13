झुंझुनू में हाई वोल्टेज तार मचाया तांडव, एलटी लाइन टूटने से 10 बीघा फसल जलकर हुई राख

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में रविवार शाम एक दुखद हादसा हो गया. बिजली की एलटी लाइन का तार अचानक टूटकर खेत में गिर गया, जिससे इकट्ठा की गई लगभग 10 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई. किसान की महीनों की मेहनत पल भर में आग की भेंट चढ़ गई.

शहर के वार्ड नंबर 32 में डीएसपी ऑफिस के पीछे स्थित खेत में यह घटना हुई. खेत के ऊपर से गुजर रही कम वोल्टेज वाली एलटी लाइन का तार टूटकर नीचे गिरा. गिरते ही स्पार्किंग हुई और सूखी गेहूं की फसल में आग लग गई. आग तेजी से फैली और देखते-ही-देखते पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया. फसल कटाई के लिए इकट्ठा की गई थी, इसलिए आग और भी तेजी से फैलने में देर नहीं लगी.

आग पर काबू पाने की कोशिश

घटना की सूचना मिलते ही चिड़ावा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड के सदस्य विकास लामोरिया और चालक हरेंद्र सिंह की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया. उनकी तत्परता के कारण आसपास के अन्य खेतों को बचाया जा सका. अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो नुकसान और बढ़ सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस पहुंची मौके पर

चिड़ावा थाने से हेड कांस्टेबल योगेश कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने पूरे मामले का जायजा लिया और घटना की रिपोर्ट दर्ज की. पुलिस ने बिजली विभाग की लापरवाही की भी जांच शुरू कर दी है.

किसान को भारी नुकसान

इस हादसे में पीड़ित किसान विद्यादेवी, पत्नी स्वर्गीय ओमप्रकाश गुर्जर को करीब 2 लाख रुपये का भारी नुकसान हुआ है. विद्यादेवी ने बताया कि फसल कटाई के बाद खेत में रखी गई गेहूं पूरी तरह जल गई. उन्होंने प्रशासन और बिजली विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है. किसान परिवार इस नुकसान से काफी सदमे में है क्योंकि यह उनकी साल भर की कमाई का बड़ा हिस्सा था.

बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल

यह घटना बिजली विभाग की पुरानी लाइनों और उनकी रखरखाव की कमी को उजागर करती है. ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी एलटी लाइनें अक्सर टूटती रहती हैं, जिससे किसानों की फसलों को खतरा बना रहता है. चिड़ावा सहित पूरे झुंझुनूं जिले में कई जगहों पर बिजली के तार खेतों के ऊपर से गुजरते हैं. ऐसे में बिजली विभाग को तुरंत इन लाइनों की मरम्मत और उन्हें भूमिगत करने की जरूरत है.

किसानों की मांग

स्थानीय किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए. उन्होंने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर मेंटेनेंस न होने के कारण किसान बार-बार नुकसान उठा रहे हैं. पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई है.

स्थानीय स्तर पर चर्चा

घटना के बाद चिड़ावा में इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो रही है. लोग बिजली विभाग की सुस्ती पर नाराजगी जता रहे हैं. किसान संगठनों ने भी इस घटना पर ध्यान देने और पीड़ित किसान को मुआवजा दिलाने की मांग की है.यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि बिजली लाइनों की सुरक्षा और नियमित रखरखाव कितना जरूरी है. किसानों की मेहनत को इस तरह बर्बाद होने से रोकने के लिए प्रशासन और बिजली विभाग को तुरंत सक्रिय होना चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-