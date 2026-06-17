/चिड़ावा ट्रायल रूम कांड: आरोपी शाहरुख को कोर्ट से फिर लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका पर आया सख्त फैसला!

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में सामने आए चर्चित ट्रायल रूम वीडियो प्रकरण में आरोपी शाहरुख शेख को लगातार दूसरी बार अदालत से राहत नहीं मिली है. चिड़ावा की एसीजेएम कोर्ट के बाद अब एडीजे कोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता और महिलाओं की सुरक्षा व निजता से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.

अदालत में क्या हुई बहस?

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मामले में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक मनोज बजाज ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और यह मामला महिलाओं की निजता तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. साथ ही इस घटना का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी.

पहले एसीजेएम कोर्ट से भी मिली थी निराशा

इससे पहले आरोपी की ओर से चिड़ावा एसीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. पिछले सप्ताह उस याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया था. अब निचली दोनों अदालतों से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी के पास राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर में जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प बचा है.

छह जून को सामने आया था मामला

गौरतलब है कि 6 जून को चिड़ावा की पुरानी तहसील स्थित जमजम कलेक्शन शोरूम के ट्रायल रूम में महिलाओं की मोबाइल फोन से कथित वीडियो रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया था. घटना के बाद कस्बे में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान मालिक के बेटे शाहरुख शेख को गिरफ्तार कर लिया था.

आरोपी के पिता का बयान भी बना चर्चा का विषय

मामले के बीच आरोपी के पिता शेर मोहम्मद शेख का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसने लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने अपने बेटे के कथित कृत्य की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हुए कहा कि उनका परिवार करीब 80 वर्षों से चिड़ावा में व्यापार कर रहा है और समाज के साथ जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि यदि उनका बेटा दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका परिवार आरोपी के साथ नहीं, बल्कि चिड़ावा की जनता के साथ खड़ा है.

लोगों की नजरें अब अगली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई

आरोपी की लगातार दूसरी जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले की कानूनी प्रक्रिया हाईकोर्ट तक पहुंच सकती है. वहीं, घटना के बाद से आरोपी की दुकान बंद है, जिसे वारदात वाले दिन पुलिस ने बंद करवाया था. ऐसे में इस चर्चित मामले पर लोगों की नजरें अब अगली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.