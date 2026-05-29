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दुबई में चिड़ावा के युवक की मौत, 23 दिन बाद आया शव, परिजनों को हत्या का शक

झुंझुनूं के विक्रम स्वामी का शव 23 दिन बाद दुबई से भारत पहुंचा.  5 मई को आकस्मिक निधन होने के बाद कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते शव को भारत लाने में लंबा समय लग गया.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported bySandeep Kedia
Published: May 29, 2026, 07:54 PM|Updated: May 29, 2026, 07:54 PM
दुबई में चिड़ावा के युवक की मौत, 23 दिन बाद आया शव, परिजनों को हत्या का शक
Image Credit: Vikram Swami Dubai Death Chirawa

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के चिड़ावा शहर की सुथरान बस्ती वार्ड नंबर 24 निवासी विक्रम स्वामी का शव 23 दिन बाद भारत पहुंचा. दुबई में 5 मई को आकस्मिक निधन होने के बाद कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते शव को भारत लाने में लंबा समय लग गया. शव को चिड़ावा तक लाने में भाजपा नेता सुरेश भूकर ने भी काफी प्रयास किए थे. शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे पार्थिव शरीर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा. जहां से उसे चिड़ावा स्थित पैतृक निवास लाया गया. इसके बाद दोपहर 11 बजे अंतिम संस्कार किया गया.

जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय विक्रम स्वामी पुत्र दीवान स्वामी दुबई में अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत था. वह करीब 11 महीने पहले रोजगार के सिलसिले में दुबई गया था। पांच मई को अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उनका शव दुबई प्रशासन के कब्जे में था. परिजनों के अनुसार शव को भारत लाने के लिए आवश्यक कानूनी और कागजी कार्रवाई पूरी करने में काफी समय लग गया. इस दौरान परिवार पिछले 23 दिनों से लगातार प्रयासों में जुटा रहा और बेहद मानसिक तनाव से गुजरता रहा. आखिरकार सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव को भारत लाया जा सका. विक्रम स्वामी अपने पीछे पत्नी, दो छोटे बच्चों और माता-पिता सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. उनका बड़ा बेटा पहली कक्षा में पढ़ता है. वे अपने माता-पिता के दो बेटों में बड़े थे.

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अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जैसे ही विक्रम का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी. मृतक के दादा रणजीत ने विक्रम की मौत पर संदेह जताया है. उन्होंने कहा कि विक्रम के चेहरे पर चोटों के निशान है. जबकि कंपनी ने हार्टअटैक आने की बात कही है.

अंतिम यात्रा के दौरान माहौल गमगीन रहा और लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी. विक्रम स्वामी के निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है. स्थानीय लोगों और परिचितों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की कामना की.


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