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खेतड़ी के रंवा गांव में रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप, तीन घायल

Jhunjhunu: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के रंवा गांव में रास्ते के पुराने विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच लाठी-डंडों से हुई मारपीट में तीन लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल युवती मुस्कान को झुंझुनूं रेफर किया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित किए और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jul 05, 2026, 04:29 PM|Updated: Jul 05, 2026, 04:29 PM
खेतड़ी के रंवा गांव में रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप, तीन घायल
Image Credit: Jhunjhunu Clash:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क


Jhunjhunu Clash: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के रंवा गांव में लंबे समय से चला आ रहा रास्ते का विवाद एक बार फिर हिंसक झड़प में बदल गया. गांव में रास्ते को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे. इस मारपीट में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल युवती को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए झुंझुनूं के राजकीय अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल में कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी.


पहले भी हो चुका था प्रशासन का हस्तक्षेप

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जानकारी के अनुसार रंवा गांव में रास्ते को लेकर रामचंद्र यादव और हजारीलाल गुर्जर पक्ष के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है. कुछ दिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की समझाइश कर रास्ता खुलवाया था. साथ ही दोनों पक्षों को भविष्य में रास्ता बाधित नहीं करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते हुए पाबंद भी किया गया था. प्रशासन की पहल के बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन बाद में विवाद फिर से उभर आया.


रास्ता दोबारा बंद होने पर बढ़ा तनाव

बताया जा रहा है कि प्रशासन के लौटने के बाद एक पक्ष द्वारा दोबारा रास्ता बंद कर दिया गया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडों से हमला शुरू हो गया, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन तब तक कई लोग चोटिल हो चुके थे.


तीन लोग घायल, युवती की हालत गंभीर

मारपीट में एक पक्ष की मुस्कान पुत्री रामभरोसे और रामचंद्र पुत्र अमीचंद घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष की सावित्री देवी पत्नी हजारीलाल गुर्जर को भी चोटें आईं. सभी घायलों को तत्काल खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मुस्कान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे झुंझुनूं के राजकीय अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में जारी है.


पुलिस कर रही मामले की जांच

खेतड़ी थानाधिकारी मोहनलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों पक्षों से घटना की जानकारी जुटाई है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही गांव में दोबारा तनाव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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