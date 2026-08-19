/CM भजनलाल ने सुरक्षा सखियों एवं युवा CLG सदस्यों से किया संवाद, VC के जरिए प्रदेशभर से जुड़े लोग

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Jhunjhunu News: महिला सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से प्रदेशभर के चयनित सुरक्षा सखी एवं युवा सीएलजी सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सदस्य
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कार्यक्रम में झुंझुनू जिले के चयनित सुरक्षा सखी एवं युवा सीएलजी सदस्य संबंधित उपखंड, पंचायत समिति एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. इस दौरान एसपी कावेन्द्र सिंह सागर, एएसपी देवेन्द्र सिंह राजावत सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री ने सुरक्षा सखी सदस्यों से महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों, महिलाओं के अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों को लेकर चर्चा की. उन्होंने महिला सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा सखियों की भूमिका और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया. वहीं युवा सीएलजी सदस्यों से युवाओं से जुड़े समसामयिक मुद्दों और उनकी समस्याओं पर संवाद किया गया.
सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने पर चर्चा
अपराध रोकथाम में युवाओं की भूमिका, पुलिस के साथ समन्वय तथा जनसहभागिता के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई. कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षा सखियों एवं युवा सीएलजी सदस्यों को महिला सुरक्षा और युवा सहभागिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया. साथ ही पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराध रोकथाम में प्रभावी जनभागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी ट्रक से 505 कार्टून अवैध शराब और बीयर जब्त की है. पुलिस के अनुसार, एसओजी जयपुर से मिले इनपुट के आधार पर नारायणपुरा टोल से पहले नाकाबंदी की गई. इस दौरान चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे मिनी ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई.
ट्रक में पुराने बिस्किट के बॉक्स की आड़ में शराब के कार्टून छिपाए गए थे. पुलिस ने विभिन्न ब्रांड की कुल 505 कार्टून शराब और बीयर बरामद की. जब्त शराब चंडीगढ़ निर्मित बताई गई है, जिसे हरियाणा से गुजरात ले जाया जा रहा था. पुलिस ने ट्रक चालक रिंकू निवासी भिवानी, हरियाणा को गिरफ्तार किया है. जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है.
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