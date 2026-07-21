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यमुना जल समझौते से बदलेगी शेखावाटी की तस्वीर, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में CM भजनलाल का सम्मान

Jaipur News: जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित शेखावाटी फाउंडेशन के नागरिक अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यमुना जल समझौते के लिए सम्मान किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता झुंझुनूं, सीकर और चूरू के विकास की मजबूत नींव बनेगा.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jul 21, 2026, 01:21 PM|Updated: Jul 21, 2026, 01:21 PM
यमुना जल समझौते से बदलेगी शेखावाटी की तस्वीर, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में CM भजनलाल का सम्मान
Image Credit: CM Bhajanlal SharmaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नागरिक अभिनंदन समारोह में झुंझुनूं जिले के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया. ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए उन्हें शॉल, दुपट्टा और अभिनंदन पत्र भेंट कर आभार व्यक्त किया.

समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौता शेखावाटी के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा. इससे झुंझुनूं, सीकर और चूरू जिले विकास, विरासत और विश्वास के नए मॉडल के रूप में उभरेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल सुरक्षा के साथ-साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है.

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समारोह में ये पदाधिकारी और सदस्य हुए शामिल

शेखावाटी फाउंडेशन की झुंझुनूं शाखा की ओर से जिलाध्यक्ष डॉ. दिलीप मोदी, जिला संयोजक डॉ. डी.एन. तुलस्यान, कोषाध्यक्ष विकास खटोड़, संरक्षक प्रदीप पाटोदिया, प्रमोद खंडेलिया, सचिव संदीप केडिया, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री महेंद्र चंदवा, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष रोहिताश्व बंसल, कपिल भगेरिया तथा करण सिंह ''पटवारी'' सहित कई पदाधिकारी एवं सदस्य समारोह में शामिल हुए.

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच CM ने कलश शेखावाटी की जनता को किया समर्पित

झुंझुनूं के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्षों से लंबित यमुना जल की मांग को पूरा कर मुख्यमंत्री ने शेखावाटी क्षेत्र को ऐतिहासिक सौगात दी है. समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से यमुना जल से भरा कलश शेखावाटी की जनता को समर्पित किया.

कार्यक्रम में झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. समारोह में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्वागत गीतों ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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