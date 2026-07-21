/यमुना जल समझौते से बदलेगी शेखावाटी की तस्वीर, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में CM भजनलाल का सम्मान

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नागरिक अभिनंदन समारोह में झुंझुनूं जिले के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया. ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए उन्हें शॉल, दुपट्टा और अभिनंदन पत्र भेंट कर आभार व्यक्त किया.

समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौता शेखावाटी के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा. इससे झुंझुनूं, सीकर और चूरू जिले विकास, विरासत और विश्वास के नए मॉडल के रूप में उभरेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल सुरक्षा के साथ-साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है.

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समारोह में ये पदाधिकारी और सदस्य हुए शामिल

शेखावाटी फाउंडेशन की झुंझुनूं शाखा की ओर से जिलाध्यक्ष डॉ. दिलीप मोदी, जिला संयोजक डॉ. डी.एन. तुलस्यान, कोषाध्यक्ष विकास खटोड़, संरक्षक प्रदीप पाटोदिया, प्रमोद खंडेलिया, सचिव संदीप केडिया, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री महेंद्र चंदवा, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष रोहिताश्व बंसल, कपिल भगेरिया तथा करण सिंह ''पटवारी'' सहित कई पदाधिकारी एवं सदस्य समारोह में शामिल हुए.

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच CM ने कलश शेखावाटी की जनता को किया समर्पित

झुंझुनूं के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्षों से लंबित यमुना जल की मांग को पूरा कर मुख्यमंत्री ने शेखावाटी क्षेत्र को ऐतिहासिक सौगात दी है. समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से यमुना जल से भरा कलश शेखावाटी की जनता को समर्पित किया.

कार्यक्रम में झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. समारोह में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्वागत गीतों ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया.