/झुंझुनूं के खेतड़ी में बनेगा ट्रॉमा सेंटर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी, 16 नए पद भी स्वीकृत

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Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनूं जिले के खेतड़ी को बड़ी सौगात दी है. सीएम भजनलाल शर्मा ने खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर की मांग पर राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर मंजूर कर दिया है. जिससे अब सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर मरीजों को बेहतर व त्वरित उपचार मिल सकेगा.
ट्रॉमा सेंटर के संचालन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ सहित कुल 16 कार्मिकों की नियुक्ति की गई है. साथ ही अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की राशि चिकित्सा उपकरणों के लिए स्वीकृत की गई है. विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत करवाया है.
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इससे खेतड़ी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और गंभीर मरीजों को उपचार के लिए बड़े शहरों में रेफर करने की आवश्यकता कम होगी. उन्होंने बताया कि क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है.
नए भवन के तैयार होने के बाद मरीजों को आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी. राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर घोषित किए जाने पर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और चिकित्सा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई.
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इस अवसर पर ग्रामीणों और चिकित्सा कर्मचारियों ने विधायक धर्मपाल गुर्जर का सम्मान कर आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में एसडीएम सुनील चौहान, बीसीएमओ डॉ. हरीश यादव, पीएमओ डॉ. अक्षय शर्मा, डॉ. प्रवीण शर्मा सहित अनेक चिकित्सक, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे.
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