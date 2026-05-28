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झुंझुनूं में CPM का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, MP अमराराम ने केंद्र-राज्य सरकार पर साधा निशाना

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर स्थित अंबेडकर भवन के कामरेड हेतराम बेनीवाल नगर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम में सीकर सांसद अमराराम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: May 28, 2026, 04:56 PM|Updated: May 28, 2026, 04:56 PM
झुंझुनूं में CPM का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, MP अमराराम ने केंद्र-राज्य सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर स्थित अंबेडकर भवन के कामरेड हेतराम बेनीवाल नगर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम में सीकर सांसद अमराराम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर आगामी तीन दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अमराराम ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने युवाओं, किसानों और आम जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया. हर साल दो करोड़ रोजगार देने, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों का समर्थन मूल्य देने और विदेशों से काला धन वापस लाकर लोगों के खातों में राशि जमा कराने जैसे वादे अधूरे रहे.

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उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और किसान आज भी अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से परेशान हैं. राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन होने के बावजूद सरकार द्वारा खरीद नहीं किए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया. पेयजल संकट को लेकर भी अमराराम ने राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र आज भी भीषण जल संकट से जूझ रहा है और सरकार केवल घोषणाएं कर रही है.

यमुना जल परियोजना और कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक इन योजनाओं पर अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है. उनका आरोप था कि जल जीवन मिशन के तहत भी योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं. सांसद अमराराम ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक न्याय की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात विपरित हैं.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और टैक्स व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की. नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक संगठित नेटवर्क के तहत हो रहे हैं और इससे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और सरकार इसपर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही.

वहीं केरल में ईडी की कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर अमराराम ने कहा कि विपक्षी दलों को राजनीतिक द्वेष के तहत निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. सीपीएम नेताओं ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को आर्थिक नीतियों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, जल संकट और जन आंदोलनों से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रदेशभर में जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन को मजबूत किया जा सके.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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