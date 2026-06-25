/कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की झुंझुनूं में पहली कार्यकारिणी बैठक, एमडी चोपदार ने बांटे नियुक्ति पत्र

Jhunjhunu News: राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट एमडी चोपदार के झुंझुनूं आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद एक होटल में आयोजित जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की पहली कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और संगठन विस्तार पर चर्चा की.

पत्रकारों से बातचीत में चोपदार ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लिए जा रहे फैसलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है, लेकिन जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज, पट्टे और सरकारी स्वीकृतियां हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया गया है.

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सीमावर्ती क्षेत्रों की गंगा-जमुनी तहजीब और भाईचारे को बनाए रखना जरूरी- एमडी चोपदार

चोपदार ने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी राजनीतिक और सांप्रदायिक नजरिए से देखने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की गंगा-जमुनी तहजीब और भाईचारे को बनाए रखना जरूरी है. इस दौरान उन्होंने बाड़मेर में आयोजित भाईचारा कार्यक्रम का भी उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेताओं की सराहना की.

बैठक को संबोधित करते हुए चोपदार ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद उनका मुख्य लक्ष्य प्रदेशभर में संगठन का विस्तार करना, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, जिला व ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन और अल्पसंख्यक विभाग को मजबूत करना रहा है. उन्होंने बताया कि झुंझुनूं में जिला अध्यक्ष उस्मान खान के नेतृत्व में गठित नई कार्यकारिणी को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं.

शेखावाटी हमेशा कांग्रेस के लिए मजबूत आधार रहा

चोपदार ने कहा कि आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में अल्पसंख्यक वर्ग की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का प्रमुख लक्ष्य रहेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि शेखावाटी क्षेत्र हमेशा कांग्रेस के लिए मजबूत आधार रहा है और अल्पसंख्यक विभाग इसे और मजबूत बनाने का काम करेगा.

