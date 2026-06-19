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बीडीके अस्पताल वायरल वीडियो मामला, 4 दिन बाद भी जांच अधर में... "जांच जारी है" जवाब से नहीं थम रहे सवाल

BDK Hospital: झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में वायरल वीडियो मामले की जांच चार दिन बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है. संविदा नर्सिंगकर्मी पर दवा वितरण और नशे में होने के आरोपों की जांच जारी है. वहीं संविदाकर्मी को APO किए जाने के नियमों और प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका स्पष्ट जवाब प्रशासन नहीं दे पाया है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jun 19, 2026, 12:09 PM|Updated: Jun 19, 2026, 04:30 PM
बीडीके अस्पताल वायरल वीडियो मामला, 4 दिन बाद भी जांच अधर में... "जांच जारी है" जवाब से नहीं थम रहे सवाल
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर स्थित जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडीके जिला अस्पताल में संविदा नर्सिंगकर्मी द्वारा फार्मासिस्ट का कार्य करने और वायरल वीडियो में लड़खड़ाते हुए दिखाई देने के मामले में चार दिन बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.

अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक न तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और न ही आरोपों पर कोई स्पष्ट जवाब दिया गया है. इस पूरे मामले में पीएमओ डॉ. जितेंद्र भाम्बू पहली बार कैमरे के सामने तो आए. लेकिन उनके पास भी किसी भी सवाल का जवाब तक नहीं है. वे हर सवाल पर सिर्फ एक ही जवाब दे रहे हैं

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मामले में वायरल वीडियो के बाद आरोप लगे थे कि संबंधित संविदा नर्सिंगकर्मी दवा वितरण का कार्य कर रहा था. जबकि नियमानुसार यह कार्य फार्मासिस्ट का है. साथ ही वीडियो में वह लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा था. जिसके बाद उस पर नशे में होने तथा एक बच्ची को गलत दवा देने के आरोप भी लगे. जब पीएमओ से पूछा गया कि नर्सिंगकर्मी द्वारा दवा वितरण किए जाने को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और सिर्फ जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कही.

वहीं वीडियो में दिखाई दे रहे व्यवहार और नशे के आरोपों पर भी उनका जवाब यही रहा कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल संविदा नर्सिंगकर्मी को कथित रूप से APO किए जाने को लेकर उठ रहा है.

सेवा नियमों के जानकारों का कहना है कि संविदा कर्मचारी के लिए APO का कोई प्रावधान नहीं है. संविदाकर्मी की सेवा समाप्त की जा सकती है या संबंधित संस्था को उसकी सेवाएं लौटाई जा सकती हैं. लेकिन APO जैसी कार्रवाई नियमित कर्मचारियों के संदर्भ में मानी जाती है.

इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन की ओर से संबंधित कर्मचारी को APO किए जाने की चर्चा सामने आई है. जब इस संबंध में पीएमओ से पूछा गया कि संविदा कर्मचारी को किस नियम और किस प्रावधान के तहत APO किया गया, तो भी उन्होंने इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और जांच पूरी होने की बात दोहराते रहे.

मामले को लेकर जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग से भी सवाल किया गया कि यदि संबंधित कर्मचारी संविदा पर कार्यरत था तो उसे APO किस आधार पर किया गया. इस पर कलेक्टर ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी बीडीके अस्पताल के पीएमओ ही दे सकते हैं.

हालांकि उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है और समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि समिति यह जांच करेगी कि वीडियो में संबंधित कर्मचारी बीमारी के कारण लड़खड़ा रहा था, नशे के कारण या कोई अन्य वजह थी. साथ ही दवा वितरण और अन्य शिकायतों की भी जांच की जाएगी. वायरल वीडियो सामने आने के चार दिन बाद भी कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं.

क्या नर्सिंगकर्मी दवा वितरण कर रहा था? क्या वह ड्यूटी के दौरान नशे में था? यदि वह संविदाकर्मी था तो उसे APO किस नियम के तहत किया गया? इन सवालों पर अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है. फिलहाल प्रशासन जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रहा है.

पीएमओ की बाइट का ट्रांसस्क्रिप्ट, जिसमें उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है....


डॉ. जितेंद्र भाम्बू : उसमें जांच चल रही है और वीडियो की जो पुष्टि है, वो भी नहीं हो पाई है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

रिपोर्टर : सर, दवा वितरण वो नर्सिंग स्टाफ कर रहा था. जबकि एक फार्मासिस्ट को करना चाहिए. इस मामले में आपका क्या कहना है?


डॉ. जितेंद्र भाम्बू : जांच चल रही है. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

रिपोर्टर : सर एक नर्सिंग स्टाफ को आपने APO की कार्रवाई की गई है. वो किन आधार पर की गई है? क्योंकि वो संविदा कर्मचारी था. संपिदा कर्मचारी को APO नहीं किया जा सकता. क्या प्रावधान है, किस आधार पर किया है?


डॉ. जितेंद्र भाम्बू : उसमें पूरी जांच चल रही है. जांच के बाद ही सब कुछ इसमें बता दिया जाएगा.

रिपोर्टर : सर, कहीं ना कहीं ये संविदा कर्मचारी को बचाने का कोई तरीका तो नहीं?


डॉ. जितेंद्र भाम्बू : नहीं, नहीं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी. पर जांच चल रही है. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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