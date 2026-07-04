/Jhunjhunu News: झुंझुनूं डकैती केस... छह आरोपी कोर्ट में पेश, शिनाख्त परेड की तैयारी

Rajasthan Crime: झुंझुनूं शहर के बिलाल मस्जिद क्षेत्र में हुई चर्चित डकैती मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें शिनाख्त परेड के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस का कहना है कि शिनाख्त परेड पूरी होने के बाद आरोपियों को दोबारा पुलिस रिमांड पर लेकर वारदात से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन पूछताछ की जाएगी. यह मामला 21 जून को हुई उस सनसनीखेज डकैती से जुड़ा है, जिसने पूरे जिले में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था.



छह आरोपियों की होगी शिनाख्त परेड

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कोतवाली थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी अंतरराज्यीय गिरोह के छह आरोपियों—राजीव उर्फ राजू खट्टा, आरिफ कुरैशी, राशिद कुरैशी, सरफराज उर्फ भुटन, सतार कुरैशी और जाहिद उर्फ लंबू—को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. अब पुलिस इनकी विधिवत शिनाख्त परेड कराएगी, ताकि प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित परिवार आरोपियों की पहचान कर सकें. इसके बाद पुलिस पुनः रिमांड लेकर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच करेगी.



हथियार और लूटा गया माल अब भी बरामद नहीं

जांच के दौरान पुलिस अब तक वारदात में इस्तेमाल की गई दो स्कॉर्पियो गाड़ियों को जब्त कर चुकी है. हालांकि, डकैती में प्रयुक्त रिवॉल्वर, चाकू और अन्य हथियार अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं. इसके अलावा लूटे गए करीब 60 तोला सोने के जेवर, लगभग दो किलो चांदी के आभूषण और दो लाख रुपये नकद भी अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं. पुलिस का मानना है कि दोबारा रिमांड मिलने पर आरोपियों से पूछताछ के जरिए शेष माल की बरामदगी और गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है.



16 लोगों को बनाया था बंधक

गौरतलब है कि 21 जून की रात बदमाशों ने झुंझुनूं शहर के बिलाल मस्जिद क्षेत्र स्थित एक प्रॉपर्टी कारोबारी के घर में धावा बोल दिया था. हथियारबंद बदमाशों ने रिवॉल्वर और चाकू के बल पर परिवार के 16 सदस्यों को बंधक बना लिया था. इसके बाद उन्होंने घर में रखे लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए. इस वारदात के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू की थी.



आगे की कार्रवाई पर पुलिस की नजर

कोतवाली थाना प्रभारी श्रवण कुमार के अनुसार, शिनाख्त परेड पूरी होते ही आरोपियों को दोबारा पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. इस दौरान लूटे गए माल की बरामदगी, वारदात में इस्तेमाल हथियारों की तलाश और अंतरराज्यीय गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच की जाएगी. पुलिस का दावा है कि मामले की हर कड़ी को जोड़ते हुए जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार कार्रवाई जारी है.

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