घर लौटने से पहले वीरगति, अधूरा रह गया परिवार से मिलने का सपना, पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के वीर सपूत की अमर गाथा

Army Day Special: शहीद श्योराम गुर्जर राजस्थान के झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील के टीबा बसई गांव के निवासी थे. वे भारतीय सुरक्षा बल CRPF के एक जांबाज़ जवान थे, जिन्होंने 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में अद्वितीय साहस का परिचय दिया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए.

14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस हमले में देश के कई वीर जवान शहीद हो गए. इसी हमले के दौरान श्योराम गुर्जर ने आतंकियों से सीधा मुकाबला किया और मुख्य आतंकी गाजी कामरान को मार गिराया. अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वे स्वयं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने देश को आतंक के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया.

8 फरवरी 2019 की सुबह श्योराम गुर्जर की शहादत की खबर आई. वे जल्द ही घर आने की तैयारी कर रहे थे और छुट्टी लेकर परिवार से मिलने वाले थे. दुर्भाग्यवश वे अपने चार साल के बेटे को देखने और उसके जन्म के बाद घर आने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, उनकी पत्नी सुनीता देवी गर्भवती थीं और बेटे के जन्म से पहले ही श्योराम ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए.

श्योराम गुर्जर की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए. पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई. उनकी चिता को उनके चार वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी, जो उस पल पूरे देश के लिए वीरता, त्याग और बलिदान का जीवंत प्रतीक बन गया. सोशल मीडिया, स्थानीय लोगों और संगठनों ने उनकी शौर्य गाथा को व्यापक रूप से साझा किया.

शहीद के सम्मान में सरकार द्वारा कई घोषणाएं की गई थीं, जिनमें परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, गांव में सड़क निर्माण, विद्यालय या सार्वजनिक स्थल का नामकरण शामिल थीं.

आज भी श्योराम गुर्जर का बलिदान राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में देशभक्ति, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. पुलवामा जैसे कठिन समय में उनका अदम्य साहस यह सिखाता है कि देश की सेवा सर्वोपरि है और सैनिकों का बलिदान अमूल्य है.