Zee Rajasthan
Jhunjhunu News: खुशियों के माहौल में मच गया कोहराम, छुट्टी लेकर आए सीआरपीएफ एसआई की करंट लगने से दर्दनाक मौत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में पारिवारिक आयोजन के दौरान हादसा, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर राजेंद्र श्योराण की करंट लगने से दर्दनाक मौत. परिवार की खुशियों को गम में बदल देने वाली इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 07, 2025, 15:58 IST | Updated: Aug 07, 2025, 15:58 IST

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में एक पारिवारिक आयोजन के दौरान हुए हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को गम में बदल दिया. राजेंद्र श्योराण, जो सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, गोठ गांव के मूल निवासी थे और वर्तमान में चिड़ावा के वार्ड नंबर 14 में रहते थे. उनकी दोहिता होने की खुशी में वे तीन अगस्त को एक महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे. परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन इसी बीच एक हादसा हुआ जिसने सभी की खुशियों को गम में बदल दिया. राजेंद्र श्योराण के परिवार के लिए यह हादसा बहुत बड़ा झटका है, और अब पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस हादसे ने पूरे परिवार को शोक में डूबो दिया है.

बुधवार को राजेंद्र अपनी बेटी के ससुराल चिड़ावा में आयोजित छुछक कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम में खुशी और उत्साह का माहौल था, और राजेंद्र ने भी डीजे पर जमकर डांस किया. डांस और भागदौड़ की वजह से जब उन्हें पसीना आया, तो वे ठंडी हवा लेने के लिए फर्राटा पंखे के पास बैठ गए.

बताया गया कि जैसे ही उन्होंने पंखे की दिशा बदलने के लिए हाथ लगाया, उन्हें तेज करंट का झटका लगा और वे अचेत होकर गिर पड़े. करंट लगने से राजेंद्र की हालत गंभीर हो गई, और उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी. परिवार के सदस्यों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस हादसे ने परिवार की खुशियों को गम में बदल दिया.

घटना के तुरंत बाद परिजन राजेंद्र को चुंगी नाका स्थित आरडीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों के बयान दर्ज किए और घटना के संबंध में जानकारी इकट्ठा की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. पुलिस की जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि करंट कैसे लगा और इसके पीछे क्या कारण थे.

