/पहले पिलाई शराब, फिर कपड़े उतरवाकर पीटा, झुंझुनूं में दलित युवक से बर्बरता

Rajasthan Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी थाना क्षेत्र में एक दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. घटना झाझड़ियों की ढाणी निवासी पवन मेघवाल के साथ हुई, जिसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. पीड़ित का आरोप है कि उसे रास्ते में मिले युवक ने पहले शराब पिलाई और फिर उसके कपड़े उतरवाकर बुरी तरह पीटा.

पीड़ित पवन मेघवाल ने बताया कि वह रविवार रात काम से लौटकर घर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में उसे परिचित राकेश कुमार नाम का युवक मिला. राकेश ने उसे छऊ तक चलने की बात कहकर अपने ट्रैक्टर पर बैठा लिया. आरोप है कि कुछ दूरी पर ले जाकर पहले उसे शराब पिलाई गई और बाद में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई.

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पवन मेघवाल के अनुसार, आरोपी ने उसके कपड़े उतरवाकर उसे बुरी तरह पीटा. जैसे-तैसे वह अपनी जान बचाकर मौके से भागा. रास्ते में उसे उसका एक परिचित जगदीश प्रसाद मिला. जिसने उसकी हालत देखकर तुरंत गुढ़ागौड़जी सीएचसी पहुंचाया. सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली.

आज इलाज करवाने के बाद पवन मेघवाल अपने परिजनों के साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा से मिला. राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रभावशाली लोगों ने दलित परिवारों का जीना मुश्किल कर रखा है. उन्होंने मामले को लेकर झुंझुनूं एसपी से बातचीत कर सख्त कार्रवाई की मांग की.

वहीं पीड़ित के परिजन भी एसपी कार्यालय पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी. एसपी ने मामले में प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. परिजनों का कहना है कि पवन मेघवाल की पीठ और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं. मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि उसकी पीठ पूरी तरह नीली पड़ गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.