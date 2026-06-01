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झुंझुनूं में बदली सोच की तस्वीर, बेटियों ने निभाई पिता के अंतिम संस्कार की सभी रस्में

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा क्षेत्र के अरड़ावता गांव में तीन बेटियों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी अर्थी को कंधा दिया और अंतिम संस्कार की सभी रस्में स्वयं निभाईं.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 01, 2026, 11:35 AM|Updated: Jun 01, 2026, 11:35 AM
झुंझुनूं में बदली सोच की तस्वीर, बेटियों ने निभाई पिता के अंतिम संस्कार की सभी रस्में
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: समाज में लंबे समय से यह परंपरा रही है कि पिता की अंतिम यात्रा में पुत्र ही अर्थी को कंधा देता है और अंतिम संस्कार की रस्में निभाता है, लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में बेटियां भी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही हैं. इसका भावुक और प्रेरणादायक उदाहरण झुंझुनूं जिले के चिड़ावा क्षेत्र के अरड़ावता गांव में देखने को मिला. जहां तीन बेटियों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए न केवल उनकी अर्थी को कंधा दिया, बल्कि अंतिम संस्कार की सभी रस्में भी स्वयं निभाईं.

गांव निवासी एवं आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत्त दयानंद थाकन का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन के बाद जब अंतिम यात्रा निकाली गई, तो उनकी तीनों बेटियां अनीता, बबीता और दीपिका आगे आईं और पिता की अर्थी को कंधा देकर अंतिम यात्रा में शामिल हुईं. श्मशान घाट तक पहुंचने के बाद भी तीनों बहनों ने पूरे विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं.

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बड़ी बेटी अनीता ने बताया कि उनके परिवार में कोई भाई नहीं है. उनके पिता ने हमेशा तीनों बेटियों को बेटे के समान स्नेह, अधिकार और जिम्मेदारियां दीं. उन्होंने कहा कि पिता की स्पष्ट इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनकी बेटियां ही उन्हें अंतिम विदाई दें और अंतिम संस्कार करें. पिता की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तीनों बहनों ने परिवार के सामने अपनी बात रखी. जिसपर सभी परिजनों ने सहमति जताई और उनका समर्थन किया.

अंतिम यात्रा के दौरान मौजूद लोगों ने भी बेटियों के इस साहसिक और संवेदनशील कदम की सराहना की. ग्रामीणों का कहना था कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और यह घटना समाज में सकारात्मक संदेश देने वाली है. यह केवल एक परिवार की भावनाओं का सम्मान नहीं, बल्कि बेटा-बेटी के बीच समानता और बदलती सामाजिक सोच का भी प्रतीक है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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