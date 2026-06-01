Jhunjhunu News: समाज में लंबे समय से यह परंपरा रही है कि पिता की अंतिम यात्रा में पुत्र ही अर्थी को कंधा देता है और अंतिम संस्कार की रस्में निभाता है, लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में बेटियां भी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही हैं. इसका भावुक और प्रेरणादायक उदाहरण झुंझुनूं जिले के चिड़ावा क्षेत्र के अरड़ावता गांव में देखने को मिला. जहां तीन बेटियों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए न केवल उनकी अर्थी को कंधा दिया, बल्कि अंतिम संस्कार की सभी रस्में भी स्वयं निभाईं.

गांव निवासी एवं आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत्त दयानंद थाकन का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन के बाद जब अंतिम यात्रा निकाली गई, तो उनकी तीनों बेटियां अनीता, बबीता और दीपिका आगे आईं और पिता की अर्थी को कंधा देकर अंतिम यात्रा में शामिल हुईं. श्मशान घाट तक पहुंचने के बाद भी तीनों बहनों ने पूरे विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं.

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बड़ी बेटी अनीता ने बताया कि उनके परिवार में कोई भाई नहीं है. उनके पिता ने हमेशा तीनों बेटियों को बेटे के समान स्नेह, अधिकार और जिम्मेदारियां दीं. उन्होंने कहा कि पिता की स्पष्ट इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनकी बेटियां ही उन्हें अंतिम विदाई दें और अंतिम संस्कार करें. पिता की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तीनों बहनों ने परिवार के सामने अपनी बात रखी. जिसपर सभी परिजनों ने सहमति जताई और उनका समर्थन किया.

अंतिम यात्रा के दौरान मौजूद लोगों ने भी बेटियों के इस साहसिक और संवेदनशील कदम की सराहना की. ग्रामीणों का कहना था कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और यह घटना समाज में सकारात्मक संदेश देने वाली है. यह केवल एक परिवार की भावनाओं का सम्मान नहीं, बल्कि बेटा-बेटी के बीच समानता और बदलती सामाजिक सोच का भी प्रतीक है.