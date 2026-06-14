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EWS आरक्षण सरलीकरण को लेकर झुंझुनूं में उठी आवाज, केंद्र से राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग''

EWS Reservation: झुंझुनूं में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की मांग उठाई गई. इस दौरान धर्मेन्द्र राठौड़ ने केंद्र सरकार से राजस्थान में लागू ईडब्ल्यूएस मॉडल को देशभर में लागू करने की अपील की.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jun 14, 2026, 09:49 AM|Updated: Jun 14, 2026, 09:49 AM
EWS आरक्षण सरलीकरण को लेकर झुंझुनूं में उठी आवाज, केंद्र से राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग''
Image Credit: EWS Reservation:

EWS Simplification: झुंझुनूं में EWS जन जागृति मंच के तत्वावधान में केंद्रीय सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण की मांग को लेकर चलाए जा रहे जनजागृति अभियान के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रेस वार्ता में मंच के संयोजक धर्मेन्द्र राठौड़ ने पत्रकारों को अभियान और विभिन्न मांगों की जानकारी दी. धर्मेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में 20 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा EWS आरक्षण के सरलीकरण के लिए जो व्यवस्था लागू की गई थी, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार को भी केंद्रीय नौकरियों में EWS आरक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए.


उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि और भवन संबंधी शर्तों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर कई परिवार आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इन शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए.उन्होंने मांग की कि EWS वर्ग को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में भी 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं.राठौड़ ने बताया कि राजस्थान के बाहर से विवाह होकर आने वाली एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

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उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि ऐसी महिलाओं के प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाएं ताकि उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों और अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें.उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग में शामिल कुछ समाज केंद्र की सूची में EWS श्रेणी में आते हैं. इनमें कायमखानी समाज, विश्नोई समाज और भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज शामिल हैं.


ऐसे सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में केंद्र सरकार को राजस्थान मॉडल लागू करना चाहिए.धर्मेन्द्र राठौड़ ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के उस बयान का स्वागत किया, जिसमें EWS की आय सीमा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपये करने पर विचार करने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि आय सीमा बढ़ाने के साथ भूमि और भवन संबंधी शर्तों को हटाना भी जरूरी है.इस दौरान झुंझुनूं के सर्किट हाउस पहुंचने पर EWS जन जागृति मंच की ओर से यशवर्धन सिंह और विधायक पितराम काला के नेतृत्व में धर्मेन्द्र राठौड़ का स्वागत किया गया.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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