एसआई भर्ती रद्द को लेकर डोटासरा ने भजनलाल शर्मा पर कसा तंज, कहा- सीएम कहते हैं एसआई भर्ती रद्द, मंत्री कहते हैं नहीं हुई!

Rajasthan News: राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर चल रहा विवाद और गहराता जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया. डोटासरा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के परस्पर विरोधी बयानों से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय दिल्ली से निर्देशों का इंतजार कर रही है, जिससे युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है.

राजस्थान में एसआई भर्ती विवाद ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नवलगढ़ कस्बे के दौरे के दौरान भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला. मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह कैसी सरकार है? मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी, जबकि मंत्री कहते हैं कि परीक्षा निरस्त नहीं हुई. आखिर सच कौन बोल रहा है?" डोटासरा ने सरकार की अस्पष्टता और परस्पर विरोधी बयानों पर निशाना साधते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया.

नवलगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा, "बीजेपी सरकार में न तो निर्णय लेने की क्षमता है और न ही कोई पावर. दिल्ली से पर्ची का इंतजार रहता है, तभी कोई फैसला होता है." उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया, “कांग्रेस को कोसकर सत्ता तो हथिया ली, लेकिन ढाई साल से कर क्या रहे हो? सही अभ्यर्थी परेशान हैं, और सरकार भर्ती विवाद पर कोई ठोस निर्णय ही नहीं ले पा रही.”

नवलगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसडीएम सुनील झिंगोनिया के खिलाफ धरना दे रहे अधिवक्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव सुधांश पंत से फोन पर बात कर स्थिति से अवगत कराया. डोटासरा ने स्पष्ट कहा कि यदि एसडीएम की गलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए, और यदि गलती नहीं है तो कलेक्टर या एडीएम मौके पर पहुंचकर वकीलों को स्थिति स्पष्ट करें. उन्होंने जोर देकर कहा कि वकीलों का काम ठप होने से आम जनता को हो रही परेशानी को तुरंत हल किया जाए, ताकि जनहित में कार्य सुचारू हो सके.

नवलगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआई भर्ती विवाद पर भजनलाल सरकार पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "एसआई भर्ती मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए. यदि गड़बड़ी हुई है, तो सरकार को तुरंत ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सही अभ्यर्थियों की पीड़ा जायज है." डोटासरा ने सरकार की अस्पष्टता पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, "मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोर्ट ने एसआईटी की पक्की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द की, जबकि मंत्री दावा करते हैं कि परीक्षा निरस्त नहीं हुई. आखिर सरकार का असली रुख क्या है?" उनके इस बयान ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए.

राजस्थान में एसआई भर्ती विवाद ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि भजनलाल सरकार खुद ही इस मुद्दे पर कन्फ्यूज दिख रही है. मुख्यमंत्री और मंत्रियों के परस्पर विरोधी बयान सरकार की नीयत और कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. इस बीच, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा, "सरकार दिल्ली से आदेश के बिना कोई कदम नहीं उठा सकती." उन्होंने सवाल दागा, "अभ्यर्थी बार-बार पूछ रहे हैं कि फैसला कब होगा? क्या सरकार जवाब देगी, या फिर दिल्ली से पर्ची का इंतजार करेगी?" इस बयान ने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है.



