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Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu : ज़ी राजस्थान के मंच पर सम्मानित होंगी जिले की 15 प्रेरणादायी हस्तियां

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu : ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर ने झुंझुनूं की उन प्रतिभाओं को मंच दिया है, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और समाजसेवा के क्षेत्र में मिसाल पेश की है. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported bySandeep Kedia
Published: Jul 11, 2026, 02:43 PM|Updated: Jul 11, 2026, 02:43 PM
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu : ज़ी राजस्थान के मंच पर सम्मानित होंगी जिले की 15 प्रेरणादायी हस्तियां
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Ore JhunjhunuSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu : झुंझुनूं की ऐतिहासिक धरा पर आज विकास और सेवा की नई इबारत लिखी गयी. ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर में समाज के उन स्तंभों को पहचान दिलायी गयी जो जो बिना किसी दिखावे के जनसेवा में जुटे हैं.

डॉ मनोज जांगिड़, अध्यक्ष जन कल्याण युवा संस्था

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डॉ मनोज जांगिड़ समाजसेवा के क्षेत्र में एक समर्पित और प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं. उनके नेतृत्व में जन कल्याण युवा संस्था शाखा पिलानी साल 2005 से लगातार जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है. संस्था ने अब तक 13,500 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह कर जिले में रक्तदान आंदोलन को नई पहचान दिलाई है.

राधेश्याम सुखाड़िया, जिला प्रभारी लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट

राधेश्याम सुखाड़िया समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग की सेवा को अपना दायित्व मानते हैं. लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के जिला प्रभारी के रूप में उनके नेतृत्व में जिलेभर में दिव्यांगजन सहायता एवं जनकल्याण के अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं.

प्रदीप पाटोदिया, ट्रस्टी सुनिल पाटोदिया फाउंडेशन

प्रदीप पाटोदिया समाजसेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहने वाले ऐसे व्यक्ति हैं. जिन्होंने सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है. सुनिल पाटोदिया फाउंडेशन के माध्यम से वे शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण एवं जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

ललित राठौड़, स्त्री शक्ति समूह झुंझुनूं

ललित राठौड़ महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं. उनके नेतृत्व में स्त्री शक्ति समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने शिक्षा के प्रति जागरूक करने तथा समाज में समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयासरत है.

सुरेश मालानी, श्री हरि कीर्तन प्रभात फेरी चिड़ावा

सुरेश मालानी भारतीय संस्कृति आध्यात्म और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्यरत हैं. उनके नेतृत्व में श्री हरि कीर्तन प्रभात फेरी चिड़ावा वर्षों से धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहा है.

डॉ नितेश जांगिड़ ,पीएमओ उप जिला अस्पताल चिड़ावा

डॉ नितेश जांगिड़ के नेतृत्व में उप जिला अस्पताल चिड़ावा ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने अस्पताल में मरीजों को बेहतर और समयबद्ध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए हैं.

श्यामसुंदर जालान, नूआंवाला महावीर इंटरनेशनल

श्यामसुंदर जालान नूआंवाला समाजसेवा के क्षेत्र में एक सम्मानित और प्रेरणादायी नाम हैं उम्र के इस पड़ाव में भी उनका सेवा भाव युवाओं के लिए मिसाल बना हुआ है. महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से वे चिकित्सा शिक्षा पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े अनेक सामाजिक कार्यों का संचालन कर रहे हैं.

महेश टीबड़ा, सेवानिवृत्त एसई अजमेर डिस्कॉम

महेश टीबड़ा ने अपने लंबे प्रशासनिक और तकनीकी अनुभव से झुंझुनूं जिले की विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अजमेर डिस्कॉम में अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने विद्युत आपूर्ति को अधिक सुदृढ़ व्यवस्थित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए कई योजनाओं को गति दी है.

सुनिल सैनी, सफाई निरीक्षक नगरपालिका खेतड़ी

सुनिल सैनी ने सफाई निरीक्षक के रूप में नगरपालिका खेतड़ी में स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा और गति प्रदान की है. प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की भावना को धरातल पर उतारते हुए. उन्होंने सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनसहभागिता आधारित बनाने का प्रयास किया है.

प्रदीप मोदी, प्रधानाचार्य राजकीय अडूकिया विद्यालय चिड़ावा

प्रधानाचार्य प्रदीप मोदी ने राजकीय जमनादास अडूकिया विद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का उल्लेखनीय कार्य किया है. उनके नेतृत्व में विद्यालय में नामांकन बढ़ाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार नवाचार किए गए हैं.

राहुल रणवां, युवा निशानेबाज

झुंझुनूं जिले के राहुल रणवां ने अपनी प्रतिभा अनुशासन और कठिन परिश्रम के दम पर निशानेबाजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मात्र कुछ वर्षों के अभ्यास में राष्ट्रीय स्तर तक अपनी जगह बनाई और इंडिया टीम ट्रायल्स के लिए क्वालीफाई कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है.

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu

अमित सिहाग ,कांस्टेबल चिड़ावा पुलिस

कांस्टेबल अमित सिहाग अपनी सूझबूझ तकनीकी दक्षता और अपराध अनुसंधान में विशेष कार्यशैली के कारण चिड़ावा पुलिस की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं. उन्होंने कई ब्लाइंड और चुनौतीपूर्ण मामलों का सफल खुलासा कर अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया है.

पवन गाडिया, कोषाध्यक्ष जिला गौ सेवा समिति

पवन गाडिया सामाजिक सरोकारों और गौसेवा के प्रति अपनी निष्ठा के लिए विशेष पहचान रखते हैं. एक सफल कपड़ा व्यवसायी होने के साथ-साथ उन्होंने समाजसेवा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया है. उन्हें गौसेवा के संस्कार अपने पिता स्वर्गीय सत्यनारायण गाडिया से विरासत में मिले जिन्होंने श्री गोपाल गौशाला के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दीं.

डॉ महेंद्र सैनी, चिकित्सा अधिकारी बीसीएमओ कार्यालय खेतड़ी

डॉ महेंद्र सैनी चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं. बीसीएमओ कार्यालय खेतड़ी में चिकित्सा अधिकारी के रूप में वे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

अमित मोटसरा, कांस्टेबल जिला विशेष टीम

जिला विशेष टीम में तैनात कांस्टेबल अमित मोटसरा अपराधियों की धरपकड़ और गंभीर मामलों के खुलासे में अपनी विशेष कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 50-50 हजार के इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी सहित कई फरार वारंटियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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