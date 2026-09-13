/Jhunjhunu: जेईएन पर मुकदमा दर्ज कराने का आरोप, ग्रामीण बोले- गिरफ्तारी देने को तैयार

Jhunjhunu News: बुहाना उपखंड क्षेत्र के चौड़ाड़ी अगुणी गांव में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. बिजली आपूर्ति की समस्या से परेशान ग्रामीण बुहाना स्थित बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे और विभाग के खिलाफ विरोध जताया. ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता रजनी कुमारी को निलंबित करने की मांग करते हुए कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की. इसके बाद ग्रामीण जेईएन की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के मामले में सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए बुहाना थाने भी पहुंचे.

करीब छह घंटे तक बिजली कटौती से परेशानी

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ग्रामीणों के अनुसार चौड़ाड़ी अगुणी गांव में लंबे समय से बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित है. उनका कहना है कि लगातार करीब चार घंटे तक बिजली बंद रहती है, जबकि पूरे दिन में कुल करीब छह घंटे बिजली कटौती की स्थिति बनी रहती है. अनियमित बिजली आपूर्ति के चलते ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही है.

बिजली कटौती का सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों और किसानों पर पड़ने की बात ग्रामीणों ने कही है. विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं कृषि कार्यों के लिए भी पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से समस्या बने रहने के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया.

3 सितंबर को एईएन कार्यालय पहुंचे थे ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया कि बिजली समस्या को लेकर वे हाल ही में 3 सितंबर को बुहाना स्थित बिजली निगम के एईएन कार्यालय पहुंचे थे. यहां उन्होंने कनिष्ठ अभियंता रजनी कुमारी के सामने गांव में हो रही बिजली कटौती का मुद्दा रखा और समस्या के समाधान को लेकर जवाब मांगा.

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने बिजली कटौती के विरोध में कार्यालय के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी. इसी घटनाक्रम के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया.

जेईएन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि नारेबाजी के बाद कनिष्ठ अभियंता रजनी कुमारी की ओर से उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया. मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई. ग्रामीणों ने जेईएन पर अभद्रता सहित कई आरोप भी लगाए हैं. हालांकि, इन आरोपों को लेकर संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना अभी बाकी है.

सामूहिक गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे ग्रामीण

मुकदमा दर्ज होने से नाराज ग्रामीणों ने कहा कि यदि बिजली की समस्या को लेकर आवाज उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो वे सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं. इसी के तहत ग्रामीण बुहाना थाने पहुंचे और सामूहिक गिरफ्तारी देने की पेशकश की.

निलंबन नहीं हुआ तो धरने की चेतावनी

ग्रामीणों ने बिजली निगम को चेतावनी दी है कि यदि कनिष्ठ अभियंता रजनी कुमारी को निलंबित कर मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा. ग्रामीणों की मुख्य मांग गांव में बिजली कटौती की समस्या का स्थायी समाधान और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होता, उनका विरोध जारी रहेगा.