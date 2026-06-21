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झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, चालक फरार

Jhunjhunu Accident: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के निकट अडूका क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं दूसरा बाइक सवार भी बाल-बाल बच गया.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 21, 2026, 10:46 PM|Updated: Jun 21, 2026, 10:46 PM
झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, चालक फरार
Image Credit: Jhunjhunu Accident

Jhunjhunu Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के निकट अडूका क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं दूसरा बाइक सवार भी बाल-बाल बच गया. हादसा डंपर और बाइक की हुई टक्कर के कारण हुआ. दुर्घटना के बाद डंपर चालक वाहन में चाबी छोड़कर मौके से फरार हो गया.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पिचानवा खुर्द निवासी 48 वर्षीय मनफूल पुत्र नौरंगराम कुमावत बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान अडूका के निकट सामने से आ रहे एक डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मनफूल गंभीर रूप से घायल हो गए.

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हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को संभाला. इसी दौरान एक बोलेरो चालक ने मानवता का परिचय देते हुए गंभीर रूप से घायल मनफूल को तत्काल चिड़ावा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया, ताकि उन्हें शीघ्र उपचार मिल सके. हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद मनफूल को मृत घोषित कर दिया.

हादसे की सूचना मिलने पर चिड़ावा थाना पुलिस सक्रिय हुई. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी. जिसके बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. पुलिस ने शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. वहीं सड़क पर खड़े डंपर और क्षतिग्रस्त बाइक को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सड़क किनारे करवाया गया.

मृतक मनफूल कुमावत बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था, उनके आकस्मिक निधन से विभागीय कर्मचारियों एवं क्षेत्र में शोक की लहर है. मनफूल कुमावत अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं, उनके परिवार में दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं. परिवार के मुखिया की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव और आसपास के क्षेत्र में भी शोक का माहौल बना हुआ है.

पुलिस ने हादसे के बाद फरार हुए डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि डंपर ने ना केवल मनफूल की बाइक को टक्कर मारी. बल्कि इस टक्कर के बाद पीछे से आ रही दूसरी बाइक का चालक भी बाल-बाल बचता हुआ दिखाई दे रहा है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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