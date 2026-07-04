/झुंझुनूं कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी फेल, एक्सपायरी सिलेंडर ने खोली लापरवाही की पोल

Jhunjhunu: झुंझुनूं जिला कलेक्ट्रेट में शुक्रवार तड़के लगी आग की घटना ने प्रशासनिक तैयारियों और फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन घटना के बाद जब पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया गया तो कई चौंकाने वाली खामियां सामने आईं. जिस भवन में जिले के महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड, संवेदनशील दस्तावेज और विभिन्न विभागों की फाइलें सुरक्षित रखी जाती हैं, वहां अग्नि सुरक्षा के नाम पर पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले. इस घटना ने प्रशासनिक भवनों में सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है.



एक्सपायरी फायर सिलेंडर और गायब अग्निशमन यंत्र

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निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही यह सामने आई कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में उपलब्ध एकमात्र अग्निशमन सिलेंडर की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी. इसके अलावा जिन स्थानों पर अग्निशमन यंत्र लगाए जाने चाहिए थे, वहां अधिकांश जगह वे मौजूद ही नहीं मिले. ऐसे में यदि आग कुछ और देर तक फैलती या किसी अन्य हिस्से में पहुंच जाती तो उसे नियंत्रित करना प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता था. फायर सेफ्टी विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रत्येक ब्लॉक, गलियारे और महत्वपूर्ण कक्ष में कार्यशील अग्निशमन यंत्र, उनका नियमित रखरखाव और समय-समय पर निरीक्षण अनिवार्य होता है.



बाल्टियों से बुझाई गई आग

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 5:15 बजे कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 115 से धुआं उठता दिखाई दिया. ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार ने तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी. मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस टीम ने पानी की बाल्टियों का उपयोग कर आग पर काबू पाया. समय रहते कार्रवाई होने के कारण ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित बच गए. यदि आग ने विकराल रूप ले लिया होता तो करोड़ों रुपये मूल्य के दस्तावेज और रिकॉर्ड नष्ट हो सकते थे. साथ ही कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी.



कलेक्टर ने दिए सुधार के निर्देश

जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने स्वीकार किया कि कलेक्ट्रेट की फायर सेफ्टी व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा. इसके साथ ही नियमित निरीक्षण और रखरखाव की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके.



सुरक्षा व्यवस्था पर उठे कई सवाल

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब तक आग नहीं लगी थी, तब तक फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की समीक्षा क्यों नहीं की गई. जिला कलेक्ट्रेट जैसी महत्वपूर्ण सरकारी इमारत में यदि अग्निशमन उपकरण तक कार्यशील नहीं मिले तो अन्य सरकारी कार्यालयों की स्थिति कैसी होगी, यह भी चिंता का विषय है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक भवनों में समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट, मॉक ड्रिल और उपकरणों की जांच अनिवार्य रूप से कराई जानी चाहिए. फिलहाल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिया है, लेकिन यह घटना सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करती है.

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