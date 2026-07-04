Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी फेल, एक्सपायरी सिलेंडर ने खोली लापरवाही की पोल

झुंझुनूं कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी फेल, एक्सपायरी सिलेंडर ने खोली लापरवाही की पोल

Jhunjhunu Collectorate: झुंझुनूं जिला कलेक्ट्रेट में शुक्रवार सुबह लगी आग के बाद फायर सेफ्टी व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई हैं. जांच में अधिकांश स्थानों पर अग्निशमन यंत्र नहीं मिले, जबकि मौजूद एकमात्र फायर सिलेंडर भी एक्सपायरी डेट का निकला.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jul 04, 2026, 05:17 PM|Updated: Jul 04, 2026, 05:17 PM
झुंझुनूं कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी फेल, एक्सपायरी सिलेंडर ने खोली लापरवाही की पोल
Image Credit: JhunjhunuSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu: झुंझुनूं जिला कलेक्ट्रेट में शुक्रवार तड़के लगी आग की घटना ने प्रशासनिक तैयारियों और फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन घटना के बाद जब पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया गया तो कई चौंकाने वाली खामियां सामने आईं. जिस भवन में जिले के महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड, संवेदनशील दस्तावेज और विभिन्न विभागों की फाइलें सुरक्षित रखी जाती हैं, वहां अग्नि सुरक्षा के नाम पर पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले. इस घटना ने प्रशासनिक भवनों में सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है.


एक्सपायरी फायर सिलेंडर और गायब अग्निशमन यंत्र

Add Zee News as a Preferred Source

निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही यह सामने आई कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में उपलब्ध एकमात्र अग्निशमन सिलेंडर की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी. इसके अलावा जिन स्थानों पर अग्निशमन यंत्र लगाए जाने चाहिए थे, वहां अधिकांश जगह वे मौजूद ही नहीं मिले. ऐसे में यदि आग कुछ और देर तक फैलती या किसी अन्य हिस्से में पहुंच जाती तो उसे नियंत्रित करना प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता था. फायर सेफ्टी विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रत्येक ब्लॉक, गलियारे और महत्वपूर्ण कक्ष में कार्यशील अग्निशमन यंत्र, उनका नियमित रखरखाव और समय-समय पर निरीक्षण अनिवार्य होता है.


बाल्टियों से बुझाई गई आग

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 5:15 बजे कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 115 से धुआं उठता दिखाई दिया. ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार ने तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी. मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस टीम ने पानी की बाल्टियों का उपयोग कर आग पर काबू पाया. समय रहते कार्रवाई होने के कारण ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित बच गए. यदि आग ने विकराल रूप ले लिया होता तो करोड़ों रुपये मूल्य के दस्तावेज और रिकॉर्ड नष्ट हो सकते थे. साथ ही कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी.


कलेक्टर ने दिए सुधार के निर्देश

जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने स्वीकार किया कि कलेक्ट्रेट की फायर सेफ्टी व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा. इसके साथ ही नियमित निरीक्षण और रखरखाव की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके.


सुरक्षा व्यवस्था पर उठे कई सवाल

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब तक आग नहीं लगी थी, तब तक फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की समीक्षा क्यों नहीं की गई. जिला कलेक्ट्रेट जैसी महत्वपूर्ण सरकारी इमारत में यदि अग्निशमन उपकरण तक कार्यशील नहीं मिले तो अन्य सरकारी कार्यालयों की स्थिति कैसी होगी, यह भी चिंता का विषय है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक भवनों में समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट, मॉक ड्रिल और उपकरणों की जांच अनिवार्य रूप से कराई जानी चाहिए. फिलहाल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिया है, लेकिन यह घटना सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

झुंझुनूं डकैती केस... छह आरोपी कोर्ट में पेश, शिनाख्त परेड की तैयारी

बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

2 साल तक कबाड़ी बनकर करता रहा रेकी, फिर हथियारबंद गैंग से करवाई डकैती, झुंझुनूं में करोड़ों की डकैती का खुलासा

ट्रेंडिंग न्यूज़

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

पचपदरा से पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर जल संकट तक रखी सरकार की रणनीति

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

झुंझुनूं एटीएम महाघोटाले में बड़ा खुलासा, पूरी प्लानिंग से उड़ाए गए ₹1.14 करोड़

Gold-Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में आया भूचाल, खरीदने से पहले देख लें आज का नया रेट

लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग

उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा! पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो पर बैरवा ने कही बड़ी बात

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

सिरोही के हॉस्टल में बच्चों से यौन शोषण! ईमेल शिकायत से खुला बड़ा राज, अब जांच तेज

EWS आरक्षण की नई हुंकार, सवर्ण महापंचायत की तैयारी, पंचायत निकाय चुनाव में मांगा आरक्षण

राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

मेट्रो फेज -2 से कितनी बदलेगी जयपुर की सूरत,एयरपोर्ट से वीकेआई तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

राजस्थान के लिए खुशियों का अंबार लाया मानसून, धमाकेदार बारिश के साथ हुई एंट्री

TAGS:
Jhunjhunu News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी फेल, एक्सपायरी सिलेंडर ने खोली लापरवाही की पोल
Jhunjhunu News
2
Dungarpur Accident
3
Alwar news
4
politics news
5
Jhunjhunu News