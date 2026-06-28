/झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में सेना का अधिकारी बनकर ईसीएचएस (Ex Servicemen Contributory Health Scheme) योजना की जांच करने पहुंचे व्यक्ति की पहचान हो गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी हरियाणा के भिवानी स्थित एक निजी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत था. मामला उजागर होने के बाद संबंधित अस्पताल प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

सेना की वर्दी पहनकर पहुंचा तीन निजी अस्पतालों में

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जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह एक व्यक्ति सेना की वर्दी पहनकर काले रंग की कार से चिड़ावा पहुंचा. उसने लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक जैसी वर्दी पहन रखी थी और खुद को दिल्ली से आया विजिलेंस अधिकारी बताया. इसके बाद वह चुंगी नाका और खेतड़ी रोड क्षेत्र स्थित तीन निजी अस्पतालों में पहुंचा, जहां उसने ईसीएचएस योजना के तहत मरीजों की ओपीडी, भर्ती और उपचार से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी.

जांच के बहाने ठगी की कोशिश का आरोप

अस्पताल संचालकों का आरोप है कि आरोपी ने जांच के नाम पर ठगी का प्रयास भी किया. उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक चिड़ावा के प्रभारी कर्नल दलीप सिंह शेखावत को इसकी सूचना दी. हालांकि पॉलीक्लिनिक का स्टाफ मौके पर पहुंचता, उससे पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया.

सोशल मीडिया वीडियो से हुई पहचान

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला हरियाणा तक पहुंचा. वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान भिवानी के एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के रूप में की गई. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी घर के निजी काम का हवाला देकर अवकाश पर गया था.

अस्पताल प्रबंधन ने किया तत्काल निलंबित

वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद अस्पताल ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और सस्पेंशन आदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया.

अस्पताल के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के अनुसार आरोपी पिछले लगभग एक वर्ष से अस्पताल में सेवाएं दे रहा था. इससे पहले वह सेना के अस्पताल में कार्य कर चुका है. वर्ष 2022 के आसपास उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और वर्ष 2025 में भिवानी के निजी अस्पताल से जुड़ा. वह ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सक बताया गया है.

सेना ने शुरू की जांच

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक चिड़ावा के प्रभारी कर्नल दलीप सिंह शेखावत ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. सेना स्तर पर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यदि आरोपी वास्तव में डॉक्टर है और उसने सेना के अधिकारी का रूप धारण कर निजी अस्पतालों में जांच की, तो यह अत्यंत गंभीर और शर्मनाक मामला है. फिलहाल सेना और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं.