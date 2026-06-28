Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के चिड़ावा में सेना का अधिकारी बनकर ईसीएचएस योजना की जांच करने पहुंचे व्यक्ति की पहचान भिवानी के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर के रूप में हुई. वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल ने उसे निलंबित कर दिया, जबकि सेना ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 28, 2026, 11:18 AM|Updated: Jun 28, 2026, 11:18 AM
झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड
Image Credit: ईसीएचएस जांच के नाम पर बड़ा खेल.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में सेना का अधिकारी बनकर ईसीएचएस (Ex Servicemen Contributory Health Scheme) योजना की जांच करने पहुंचे व्यक्ति की पहचान हो गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी हरियाणा के भिवानी स्थित एक निजी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत था. मामला उजागर होने के बाद संबंधित अस्पताल प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

सेना की वर्दी पहनकर पहुंचा तीन निजी अस्पतालों में

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह एक व्यक्ति सेना की वर्दी पहनकर काले रंग की कार से चिड़ावा पहुंचा. उसने लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक जैसी वर्दी पहन रखी थी और खुद को दिल्ली से आया विजिलेंस अधिकारी बताया. इसके बाद वह चुंगी नाका और खेतड़ी रोड क्षेत्र स्थित तीन निजी अस्पतालों में पहुंचा, जहां उसने ईसीएचएस योजना के तहत मरीजों की ओपीडी, भर्ती और उपचार से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी.

जांच के बहाने ठगी की कोशिश का आरोप

अस्पताल संचालकों का आरोप है कि आरोपी ने जांच के नाम पर ठगी का प्रयास भी किया. उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक चिड़ावा के प्रभारी कर्नल दलीप सिंह शेखावत को इसकी सूचना दी. हालांकि पॉलीक्लिनिक का स्टाफ मौके पर पहुंचता, उससे पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया.

सोशल मीडिया वीडियो से हुई पहचान

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला हरियाणा तक पहुंचा. वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान भिवानी के एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के रूप में की गई. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी घर के निजी काम का हवाला देकर अवकाश पर गया था.

अस्पताल प्रबंधन ने किया तत्काल निलंबित

वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद अस्पताल ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और सस्पेंशन आदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया.

अस्पताल के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के अनुसार आरोपी पिछले लगभग एक वर्ष से अस्पताल में सेवाएं दे रहा था. इससे पहले वह सेना के अस्पताल में कार्य कर चुका है. वर्ष 2022 के आसपास उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और वर्ष 2025 में भिवानी के निजी अस्पताल से जुड़ा. वह ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सक बताया गया है.

सेना ने शुरू की जांच

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक चिड़ावा के प्रभारी कर्नल दलीप सिंह शेखावत ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. सेना स्तर पर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यदि आरोपी वास्तव में डॉक्टर है और उसने सेना के अधिकारी का रूप धारण कर निजी अस्पतालों में जांच की, तो यह अत्यंत गंभीर और शर्मनाक मामला है. फिलहाल सेना और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

ट्रेंडिंग न्यूज़

नीट पेपर लीक पर कोटा में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

बहरोड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग और बाइक सवार की मौत

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

सरदारशहर के मीतासर गांव में 4 दिन से ब्लैकआउट! ग्रामीणों ने 12 घंटे का दिया अल्टीमेटम

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

कोटपूतली में कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नेता बोले- पेपर लीक से 21 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 27 जून को कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
Jhunjhunu News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड
Jhunjhunu News
2
baran news
3
Tonk News
4
Rajasthan Crime
5
baran news