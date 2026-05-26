/सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ठगी का नया खेल, रिंग-पेंडेंट को असली बताकर ठगी की कोशिश

Rajasthan Gold Scam: नवलगढ़ सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच ठगों ने नया तरीका अपनाया है. झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में नकली सोने के गहने बेचने आया एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी पवन कुमार (हांसी निवासी) ने रिंग और पेंडेंट को असली सोने का बताकर ज्वेलर्स को बेचने की कोशिश की. ज्वेलर्स को शक होने पर जब गहनों की जांच कराई गई तो वे पूरी तरह नकली निकले. पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में पता चला कि आरोपी के मोबाइल में नकली गहनों के कई फोटो और वीडियो मिले हैं, जिससे साफ होता है कि वह इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है. पुलिस अब इस ठगी के पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी हुई है. सोने की महंगाई का फायदा उठाकर नकली गहने बेचने का यह नया तरीका पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है.

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सोने के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं. ऐसे में शातिर ठग भी लोगों और सर्राफा कारोबारियों को निशाना बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है. जो सोने की नकली रिंग और पेंडेंट को असली बताकर बेचने की कोशिश कर रहा था. पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है.

जो नकली गहनों के जरिए ज्वैलर्स को ठगी का शिकार बना रहा है. जानकारी के अनुसार घूमचक्कर क्षेत्र स्थित एसके ज्वैलर्स पर एक युवक सोने की रिंग और पेंडेंट बेचने पहुंचा. उसने गहनों को असली सोना बताकर बेचने का प्रयास किया. युवक की गतिविधियों पर शोरूम कर्मचारियों को संदेह हुआ. इस पर उसे बातचीत में उलझाकर नानसा गेट स्थित दूसरे शोरूम पर ले जाया गया.

जहां गहनों की बारीकी से जांच करवाई गई. जांच में रिंग और पेंडेंट नकली पाए गए. इसके बाद कर्मचारियों ने युवक से पूछताछ की. इस दौरान उसने भागने की कोशिश की. लेकिन कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई. शोरूम संचालक सुरेश कुमार सोनी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 25 फरवरी को भी एक अज्ञात युवक उनकी दुकान पर करीब 13 ग्राम वजन के सोने के गहने बेचकर गया था.

जो बाद में नकली निकले. अब युवक के पकड़े जाने के बाद पुलिस को संदेह है कि कस्बे में कोई संगठित गिरोह सक्रिय है. जो सर्राफा व्यापारियों को निशाना बना रहा है. जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल में विभिन्न गहनों की कई तस्वीरें भी मिली हैं. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम पवन बताया है, जो हांसी हरियाणा का निवासी है. पुलिस उसके अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

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