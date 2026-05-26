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सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ठगी का नया खेल, रिंग-पेंडेंट को असली बताकर ठगी की कोशिश

Fake gold jewellery: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ठगी का एक नया मामला सामने आया है. यहां एक युवक नकली सोने के गहने बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया. 
 

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: May 26, 2026, 12:53 PM|Updated: May 26, 2026, 12:53 PM
सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ठगी का नया खेल, रिंग-पेंडेंट को असली बताकर ठगी की कोशिश
Image Credit: Fake gold jewellery

Rajasthan Gold Scam: नवलगढ़ सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच ठगों ने नया तरीका अपनाया है. झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में नकली सोने के गहने बेचने आया एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी पवन कुमार (हांसी निवासी) ने रिंग और पेंडेंट को असली सोने का बताकर ज्वेलर्स को बेचने की कोशिश की. ज्वेलर्स को शक होने पर जब गहनों की जांच कराई गई तो वे पूरी तरह नकली निकले. पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में पता चला कि आरोपी के मोबाइल में नकली गहनों के कई फोटो और वीडियो मिले हैं, जिससे साफ होता है कि वह इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है. पुलिस अब इस ठगी के पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी हुई है. सोने की महंगाई का फायदा उठाकर नकली गहने बेचने का यह नया तरीका पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है.

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सोने के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं. ऐसे में शातिर ठग भी लोगों और सर्राफा कारोबारियों को निशाना बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है. जो सोने की नकली रिंग और पेंडेंट को असली बताकर बेचने की कोशिश कर रहा था. पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है.

जो नकली गहनों के जरिए ज्वैलर्स को ठगी का शिकार बना रहा है. जानकारी के अनुसार घूमचक्कर क्षेत्र स्थित एसके ज्वैलर्स पर एक युवक सोने की रिंग और पेंडेंट बेचने पहुंचा. उसने गहनों को असली सोना बताकर बेचने का प्रयास किया. युवक की गतिविधियों पर शोरूम कर्मचारियों को संदेह हुआ. इस पर उसे बातचीत में उलझाकर नानसा गेट स्थित दूसरे शोरूम पर ले जाया गया.

जहां गहनों की बारीकी से जांच करवाई गई. जांच में रिंग और पेंडेंट नकली पाए गए. इसके बाद कर्मचारियों ने युवक से पूछताछ की. इस दौरान उसने भागने की कोशिश की. लेकिन कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई. शोरूम संचालक सुरेश कुमार सोनी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 25 फरवरी को भी एक अज्ञात युवक उनकी दुकान पर करीब 13 ग्राम वजन के सोने के गहने बेचकर गया था.

जो बाद में नकली निकले. अब युवक के पकड़े जाने के बाद पुलिस को संदेह है कि कस्बे में कोई संगठित गिरोह सक्रिय है. जो सर्राफा व्यापारियों को निशाना बना रहा है. जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल में विभिन्न गहनों की कई तस्वीरें भी मिली हैं. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम पवन बताया है, जो हांसी हरियाणा का निवासी है. पुलिस उसके अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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