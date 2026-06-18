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कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

Chandan Meghwal: झुंझुनूं जिले के चुड़ैला गांव में दलित युवक चंदन मेघवाल की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम से पहले बीडीके अस्पताल के बाहर परिजनों और समर्थकों ने धरना शुरू कर दिया.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jun 18, 2026, 12:57 PM|Updated: Jun 18, 2026, 12:57 PM
कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू
Image Credit: Chandan Meghwal

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के चुड़ैला गांव में अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. बुधवार देर शाम गांव के ही 25 वर्षीय दलित युवक चंदन मेघवाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक कार में मिलने के बाद गुरुवार को पोस्टमार्टम से पहले परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं. जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बीडीके जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजीव तिलोटिया के नेतृत्व में शुरू हुए धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौजूद हैं.

धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए तथा मृतक के परिवार को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक चंदन मेघवाल परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसके परिवार में चार बहनें हैं और उसकी कमाई से ही परिवार का पालन-पोषण होता था. ऐसे में परिवार को आर्थिक संबल उपलब्ध करवाना भी आवश्यक है. मृतक के पिता सतीश मेघवाल ने बताया कि उनका बेटा पिछले कई वर्षों से चेन्नई में मजदूरी का काम करता था.

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15 जून की रात वह अचानक घर पहुंचा था और काफी तनाव में दिखाई दे रहा था. इसके बाद 16 जून की सुबह गांव का ही रोनित पुत्र सुरेंद्र जाट उसे अपने साथ ले गया. पिता के अनुसार जब उन्होंने बेटे से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसने फोन नहीं उठाया. बाद में रोनित ने फोन उठाकर कथित रूप से जातिसूचक गालियां दीं और दोबारा फोन नहीं करने की बात कही. परिजनों का आरोप है कि 17 जून की शाम को रोनित के घर के सामने खड़ी उसकी ही कार में चंदन का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला.


इसके बाद से ही परिजन रोनित और उसकी भाभी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. मृतक के पिता ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इधर, मामले की जानकारी फैलने के बाद विभिन्न दलित संगठनों के प्रतिनिधियों का भी बीडीके अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया है. धरने का नेतृत्व कर रहे राजीव तिलोटिया ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं.


उनका आरोप है कि जिस समय गांव में युवक का शव मिला. उस दौरान धनूरी थाना प्रभारी चुड़ैला गांव में वाहनों के चालान काटने में व्यस्त थे. घटना की सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने मौके का निरीक्षण नहीं किया. जो पुलिस की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. फिलहाल बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना चल रहा है. परिजन और ग्रामीण कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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