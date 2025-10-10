घर के बाहर लगे CCTV ने खोली बाप की पोल, अपनी ही मासूम बच्ची के साथ कर डाला बड़ा कांड

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं के गांधी चौक क्षेत्र में डेढ़ साल की मासूम वंशीका के अपहरण की घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि बच्ची को उसके पिता हेमंत सोनी ने ही घर के बाहर से उठा लिया, जो सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दर्ज हो गया. बच्ची की मां आकांक्षा सोनी ने कोतवाली थाने में हेमंत के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने विशेष टीम गठित कर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है. यह घटना पारिवारिक विवादों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की वारदात

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि वंशीका अपने घर के बाहर खिलौनों के साथ खेल रही थी. तभी हेमंत पीछे से आया, बच्ची को गोद में उठाया और चुपके से चला गया. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसने पुलिस को जांच में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने हेमंत को मुख्य संदिग्ध मानते हुए तलाशी अभियान तेज कर दिया है.



पारिवारिक विवाद बना कारण

आकांक्षा ने बताया कि उनकी शादी के बाद से ही हेमंत के साथ विवाद चल रहा था. हेमंत ने कई बार उनके साथ मारपीट की और बच्ची को छीनने की धमकी दी थी. पिछले दो साल से आकांक्षा अपने पिता के घर झुंझुनूं में रह रही हैं. इस घटना ने पारिवारिक कलह के खतरनाक परिणामों को उजागर किया है.



पुलिस की कार्रवाई

कोतवाली थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह ने बताया कि हेमंत की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही बच्ची को बरामद कर लिया जाएगा और हेमंत को गिरफ्तार किया जाएगा.

