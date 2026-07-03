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पशुपालन विभाग के अधिकारी पर महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार का आरोप, FIR के बाद जांच शुरू

Buhana News: झुंझुनूं जिले के बुहाना थाने में महिला पशुधन निरीक्षक की शिकायत पर पशुधन प्रसार अधिकारी अरविंद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला ने एमपीआर बैठक के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने, अपमानजनक व्यवहार करने और लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाए हैं.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jul 03, 2026, 11:26 AM|Updated: Jul 03, 2026, 11:26 AM
पशुपालन विभाग के अधिकारी पर महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार का आरोप, FIR के बाद जांच शुरू
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: झुंझुनूं जिले के बुहाना थाना क्षेत्र में महिला कर्मचारी से कथित अभद्र व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है. राजकीय पशु चिकित्सालय बड़बड़ में कार्यरत महिला पशुधन निरीक्षक मोनिका की शिकायत पर पशुधन प्रसार अधिकारी अरविंद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारी ने विभागीय बैठक के दौरान महिला कर्मचारी के साथ अनुचित व्यवहार किया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनका अपमान किया. मामले के सामने आने के बाद पुलिस और विभागीय स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है.


एमपीआर बैठक के दौरान अभद्रता का आरोप

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शिकायत के अनुसार, विभाग की एमपीआर (मंथली प्रोग्रेस रिव्यू) बैठक के दौरान पशुधन प्रसार अधिकारी ने महिला कर्मचारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. महिला का आरोप है कि बैठक में उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिससे उन्हें मानसिक रूप से ठेस पहुंची. शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से कार्यस्थल पर उनके साथ प्रतिकूल और असहज वातावरण बनाया जा रहा था.


लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना का आरोप

महिला पशुधन निरीक्षक ने अपने परिवाद में आरोप लगाया है कि आरोपी अधिकारी का महिला कर्मचारियों के प्रति व्यवहार लगातार आपत्तिजनक रहा है. शिकायत के अनुसार, कार्यस्थल पर उन्हें बार-बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे उनके कार्य निष्पादन और मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा था. महिला कर्मचारी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को भी पूर्व में शिकायत दिए जाने की बात कही है.


संपर्क पोर्टल से शुरू हुई कार्रवाई

बुहाना थाना पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने सबसे पहले राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला को थाने बुलाकर उसके बयान दर्ज किए गए. पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी.


विभाग ने गठित की जांच समिति

मामले की गंभीरता को देखते हुए पशुपालन विभाग ने भी स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है. विभाग की ओर से एक विशेष समिति गठित की गई है, जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी. समिति संबंधित पक्षों के बयान लेने के साथ-साथ उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों का अध्ययन करेगी. जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे पुलिस और विभागीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा.


जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, शिकायतकर्ता के बयान और विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित नियमों और कानूनों के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है.


कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल की आवश्यकता

यह मामला एक बार फिर सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अभद्र व्यवहार के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करना आवश्यक माना जाता है. फिलहाल सभी की निगाहें विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट और पुलिस जांच के निष्कर्षों पर टिकी हुई हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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