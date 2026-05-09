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पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पुलिस प्रशासन आमने-सामने, कोतवाल ने सुनाई दो टूक!

Jhunjhunu Police Controversy: झुंझुनूं शहर में हांडीशाह दरगाह के पास बनाई गई एक ​दीवार को तोड़ने के बाद अचानक मामला गरमा गया. मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा तथा शहर कोतवाल श्रवण कुमार नील भी आमने सामने हो गए.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 09, 2026, 08:05 AM|Updated: May 09, 2026, 08:41 AM
पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पुलिस प्रशासन आमने-सामने, कोतवाल ने सुनाई दो टूक!
Image Credit: Jhunjhunu Police Controversy

Jhunjhunu Police Controversy: राजस्थान के झुंझुनूं शहर में हांडीशाह दरगाह के पास बनाई गई एक ​दीवार को तोड़ने के बाद अचानक मामला गरमा गया. मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा तथा शहर कोतवाल श्रवण कुमार नील भी आमने सामने हो गए, जिनका एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा और शहर कोतवाल श्रवण कुमार नील के बीच तीखी बहस हो गई.

बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे पर सीधे आरोप लगाए और पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पुलिस और प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं. गुढ़ा ने कहा कि रोज पैसे लिए जा रहे हैं, पुलिस पैसा ले रही है, पूरा प्रशासन पैसा ले रहा है. गरीबों का खून पिया जा रहा है और उन्हें लूटा जा रहा है.

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इसपर शहर कोतवाल श्रवण कुमार नील ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी सबूत सामने आ जाए, तो वे तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई चाय तक का इल्जाम नहीं लगा सकता. एक भी सबूत ला दीजिए, मैं तुरंत रिजाइन कर दूंगा. बहस के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है, जिसमें शहर कोतवाल ने पूर्व मंत्री पर पुराने “आफर” का जिक्र कर दिया.

वीडियो में श्रवण कुमार नील कहते सुनाई दे रहे हैं. आपने मुझे एक जमाने में ऑफर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था. आपने जिसका आफर किया था, उसे मैंने जेल भेजा. इस बयान के बाद मौके पर मौजूद लोगों में भी हलचल मच गई. हालांकि वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस मामले और किस “आफर” की बात की जा रही थी. वायरल वीडियो में मौजूद सिटी डीएसपी गोपाल ढाका भी दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश करते दिखाई देते हैं.

डीएसपी ने गुढ़ा को कहा कि इतने साल राजनीति में रहने के बाद भी मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही, तो गुढ़ा ने भी सिटी डीएसपी से कहा कि वे भी मैच्योरिटी नहीं हुए हैं. पहले 2002 में थे. वो ही आज है. इधर पूर्व मंत्री गुढ़ा लगातार पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते रहे और कहा कि उनके पास भ्रष्टाचार के “सौ सबूत” मौजूद हैं. इस पर शहर कोतवाल ने दो टूक कहा कि मैं आज भी किराए के मकान में रह रहा हूं, अगर एक भी सबूत मिल जाए, तो नौकरी छोड़ दूंगा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शहर में पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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