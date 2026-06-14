/लालपुर जमीन विवाद में उतरे राजेंद्र गुढ़ा, ग्रामीणों के समर्थन में खोला मोर्चा

Rajendra Gudha: झुंझुनूं जिले के बगड़ थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. दो दिन पहले राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में हुए विवाद के बाद अब पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं. इसी क्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लालपुर पहुंचे. जहां उन्होंने पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए तथा अपना आक्रोश व्यक्त किया. ग्रामीणों का कहना था कि जमीन विवाद के नाम पर एक पक्ष को जबरन कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान उनकी बात नहीं सुनी गई और दबाव बनाकर कार्यवाही की गई. ग्रामीणों ने मारपीट और पक्षपातपूर्ण रवैये जैसे आरोप भी लगाए. जिससे गांव में रोष का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मौके से ही जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश तथा झुंझुनूं जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग से फोन पर बात की. उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. गुढ़ा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और कानून के नाम पर दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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बताया गया कि कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने गुढ़ा को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. इसके बाद गुढ़ा ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी बात प्रशासन तक पूरी मजबूती से पहुंचाई जाएगी. गौरतलब है कि दो दिन पहले एक खातेदार की ओर से दी गई सीमा ज्ञान की एप्लीकेशन पर झुंझुनूं तहसीलदार महेंद्र मूंड पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे. सीमा ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होते ही दूसरे पक्ष ने विरोध कर दिया था. विवाद इतना बढ़ गया कि एक-दो युवक बिजली के ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़ पड़े और आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दी थी. जबकि एक महिला भी बेहोश हो गई थी.

काफी देर तक हंगामे के बाद राजस्व टीम और पुलिस को वापस लौटना पड़ा था. जानकारी के अनुसार विवाद परिवार की पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा हुआ है. एक पक्ष का कहना है कि परिवार के एक सदस्य ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी. जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति पहले ही दूसरे परिवार में गोद जा चुका था और उसे इस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं. अब पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के मामले में सक्रिय होने के बाद यह विवाद और अधिक चर्चा में आ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिलेगा. तब तक वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे.

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