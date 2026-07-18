/बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

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Rajasthan News: झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी क्षेत्र में इन दिनों बकरी चोर गिरोह के सक्रिय होने से ग्रामीणों और पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है. लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला चंवरा गांव का है, जहां दिनदहाड़े दो बाइक सवार युवक एक बुजुर्ग पशुपालक के सामने से बकरी चोरी कर फरार हो गए. इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
सुनसान रास्ते पर दिया वारदात को अंजाम
जानकारी के अनुसार चंवरा गांव से गुढ़ागौड़जी जाने वाले मार्ग पर एक बुजुर्ग पशुपालक अपनी बकरियों को चराकर वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान सुनसान स्थान देखकर बाइक पर सवार दो युवकों ने मौके का फायदा उठाया. एक युवक बाइक से उतरकर तेजी से बकरियों की ओर दौड़ा और कुछ ही सेकंड में एक बकरी उठाकर वापस बाइक पर बैठ गया. इसके बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गए. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि बुजुर्ग पशुपालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आरोपी आंखों से ओझल हो चुके थे.
CCTV फुटेज से सामने आई सच्चाई
घटना के बाद जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो चोरी की पूरी वारदात कैमरे में कैद मिली. फुटेज में दोनों बाइक सवार युवकों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि फुटेज के आधार पर पुलिस यदि गंभीरता से जांच करे तो आरोपियों तक पहुंचना आसान हो सकता है. सीसीटीवी सामने आने के बाद यह आशंका और मजबूत हो गई है कि क्षेत्र में कोई संगठित बकरी चोर गिरोह सक्रिय है, जो सुनसान स्थानों और अकेले पशुपालकों को निशाना बना रहा है.
टीटनवाड़ में भी सामने आ चुकी है ऐसी घटना
ग्रामीणों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले टीटनवाड़ गांव में भी इसी तरह बकरी चोरी की शिकायत सामने आ चुकी है. लगातार अलग-अलग गांवों में हो रही ऐसी वारदातों ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते गिरोह पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं. पशुपालकों का कहना है कि उनकी आजीविका का मुख्य आधार पशुधन है और चोरी की घटनाओं से उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है.
ग्रामीणों ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग
लगातार हो रही बकरी चोरी की घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की नियमित जांच की जाए तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते इस गिरोह पर शिकंजा नहीं कसा गया तो पशुपालकों का नुकसान लगातार बढ़ता जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. वहीं, ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही बकरी चोर गिरोह का पर्दाफाश होगा और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा फिर से मजबूत होगा.