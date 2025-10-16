दिवाली से पहले झुंझुनूं के जोकर की खुल गयी बेड़ियां, मंत्री अविनाश गहलोत मदद को आए आगे

Zee Rajasthan
Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ तहसील के जाखोद गांव में 9 साल से लोहे की बेड़ियों में जकड़े जोकर मेघवाल की जिंदगी में अब बदलाव की उम्मीद जगी है. 

Published: Oct 16, 2025, 01:17 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 01:39 PM IST

Jhunjhunu News : जोकर पहले कुओं की खुदाई का कार्य करता था, पर मानसिक असंतुलन के कारण उसका व्यवहार अनियंत्रित हो गया. पत्नी नरेश देवी ने इलाज के प्रयास किए, लेकिन सफलता न मिलने पर उसे बेड़ियों में बांधना पड़ा. आर्थिक तंगी के बीच परिवार ने कई बार सरकारी मदद मांगी, पर सहयोग नहीं मिला. लेकिन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इस संवेदनशील मामले का संज्ञान लेते हुए जोकर के इलाज और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.Image Element

जी मीडिया द्वारा खबर प्रसारित किए जाने के बाद अविनाश गहलोत फाउंडेशन सक्रिय हुआ. फाउंडेशन के सचिव रामनिवास भाटी ने बताया कि मंत्री के निर्देश पर अजमेर समाज कल्याण विभाग और मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र से संपर्क कर जोकर के इलाज, रेस्क्यू और आर्थिक सहायता की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है. टीम ने परिवार से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि अब जोकर को चिकित्सा सुविधा और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा. यह कदम मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे परिवारों के लिए नई आशा का संदेश है.

जोकर की पत्नी के मुताबिक मजबूरी में उसे बांधकर रखना पड़ता है. क्योंकि खुला छोड़ने पर वह खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है. जोकर पहले कुएं की खुदाई का काम करता था, लेकिन करीब 9 साल पहले काम के दौरान उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था.

आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ संगठन यानि हु के मुताबिक हर 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तेजी से बदल रही लाइफस्टाइल और मोबाइल, वर्चुअल की दुनिया ने आज लोगों को मानसिक बीमारियों की जद में ले लिया है.भारत में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक रोगियों की श्रेणी में आते हैं. गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है जबकि राजस्थान में 13.70 फीसदी लोग किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त हैं.

