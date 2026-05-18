Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /परिवहन विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, शिक्षिका के कंधे में फ्रैक्चर, वीडियो हो रहा वायरल

परिवहन विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, शिक्षिका के कंधे में फ्रैक्चर, वीडियो हो रहा वायरल

Viral Accident Video: झुंझुनूं के पुरा की ढाणी में एक हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. परिवहन विभाग (DTO) की गाड़ी के चालक ने बिना पीछे देखे टर्न लिया, जिससे पीछे से आ रही स्कूटी सवार शिक्षिका जुल्फैन की टक्कर हो गई.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: May 18, 2026, 11:26 AM|Updated: May 18, 2026, 11:26 AM
परिवहन विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, शिक्षिका के कंधे में फ्रैक्चर, वीडियो हो रहा वायरल
Image Credit: Viral Accident Video

Jhunjhunu Accident: झुंझुनूं से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के पुरा की ढाणी इलाके में हुए सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हादसे में एक तरफ परिवहन विभाग के चालक की कथित लापरवाही सामने आई. तो दूसरी तरफ हेलमेट पहनने की जागरूकता ने एक शिक्षिका की जान बचा ली. जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की गाड़ी के चालक ने डिवाइडर के कट पर बिना पीछे से आ रहे वाहनों को देखे अचानक वाहन को टर्न कर दिया.

इसी दौरान पीछे से स्कूटी पर आ रही शिक्षिका जुलफैन की स्कूटी डीटीओ की गाड़ी से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिक्षिका स्कूटी सहित गाड़ी के बोनट के ऊपर से उछलकर दूसरी ओर सिर के बल सड़क पर जा गिरी. स्कूटी भी काफी दूर जाकर गिरी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद भयावह था. लेकिन शिक्षिका ने हेलमेट पहन रखा था. जिसके कारण उनके सिर में गंभीर चोट नहीं आई. हालांकि हादसे में उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया. घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने तथा गाड़ी के चालक ने घायल शिक्षिका को संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि घायल जुलफैन थर्ड ग्रेड टीचर हैं और नूआं-हमीरवास स्कूल में कार्यरत हैं. वे रोजाना झुंझुनूं रीको क्षेत्र के पास से स्कूटी पर स्कूल आती-जाती हैं. 16 मई को गर्मियों की छुट्टियों से पहले स्कूल का अंतिम दिन था और उसी दिन सुबह स्कूल जाते समय यह हादसा हो गया. जुलफैन के पति इशाक भी सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में शिक्षक हैं. उन्होंने बताया कि यदि उनकी पत्नी ने हेलमेट नहीं पहना होता तो सिर पर गंभीर चोट लग सकती थी.

उन्होंने लोगों से दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने की अपील भी की. पूरी घटना पुरा की ढाणी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि परिवहन विभाग की गाड़ी अचानक कट पर मुड़ती है और पीछे से आ रही स्कूटी उससे टकरा जाती है. इस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा और हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी वाहनों के चालकों को भी यातायात नियमों का पालन करते हुए अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:पापा थे खिलाफ, फिर भी नहीं मानी हार… आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं रतन चौहान

ट्रेंडिंग न्यूज़

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत इन शहरों में क्या हैं आज के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर रेट? बुकिंग से पहले चेक करें अपडेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

पुष्कर की पहाड़ियों में मिला नर कंकाल! खोपड़ी, हड्डियां और बाल मिलने से फैली सनसनी

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

उबालकर बनाई जाती है राजस्थान की ये खास बाटी, हर बाइट में मिलेगा होटल जैसा शाही स्वाद!

राजस्थान के अलवर में 1100 एकड़ जमीन पर बन सकता है NCR का पहला MRO हब, कई लोगों को मिलेगी नौकरी!

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नाकाबंदी तोड़ भाग रही थार ने मचाया तांडव! पीछा करते हुए पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, कांस्टेबल की मौत

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

जयपुर की पॉश कॉलोनी में देर रात घूमता दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद हुई मूवमेंट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में ठंडा पड़ा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें अपने शहर में सोने-चांदी का लेटेस्ट प्राइस

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

हीट स्ट्रोक से हैंग हुआ राजस्थान, भयंकर लू ने फलौदी से लेकर जैसलमेर समेत इन शहरों में मचाया हुड़दंग, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान में खत्म होगी अफसरों की VIP सवारी! अब एक ही गाड़ी में जाएंगे अधिकारी

Tags:
rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

Pratapgarh news
2

परिवहन विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, शिक्षिका के कंधे में फ्रैक्चर, वीडियो हो रहा वायरल

rajasthan news
3

Rajasthan News: झालावाड़ में बुलडोजर एक्शन, 3 हिस्ट्रीशीटरों के आलीशान मकान और दुकानें जमींदोज

Jhalawar News
4

जयपुर में हिट एंड रन ने उजाड़ दिया परिवार, खाना खाकर वॉक पर निकले दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर,लेक्चरर पत्नी की मौत

Rajasthan Road Accident
5

Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

rajasthan news