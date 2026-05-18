/परिवहन विभाग की गाड़ी से टकराई स्कूटी, शिक्षिका के कंधे में फ्रैक्चर, वीडियो हो रहा वायरल

Jhunjhunu Accident: झुंझुनूं से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के पुरा की ढाणी इलाके में हुए सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हादसे में एक तरफ परिवहन विभाग के चालक की कथित लापरवाही सामने आई. तो दूसरी तरफ हेलमेट पहनने की जागरूकता ने एक शिक्षिका की जान बचा ली. जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की गाड़ी के चालक ने डिवाइडर के कट पर बिना पीछे से आ रहे वाहनों को देखे अचानक वाहन को टर्न कर दिया.

इसी दौरान पीछे से स्कूटी पर आ रही शिक्षिका जुलफैन की स्कूटी डीटीओ की गाड़ी से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिक्षिका स्कूटी सहित गाड़ी के बोनट के ऊपर से उछलकर दूसरी ओर सिर के बल सड़क पर जा गिरी. स्कूटी भी काफी दूर जाकर गिरी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद भयावह था. लेकिन शिक्षिका ने हेलमेट पहन रखा था. जिसके कारण उनके सिर में गंभीर चोट नहीं आई. हालांकि हादसे में उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया. घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने तथा गाड़ी के चालक ने घायल शिक्षिका को संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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बताया जा रहा है कि घायल जुलफैन थर्ड ग्रेड टीचर हैं और नूआं-हमीरवास स्कूल में कार्यरत हैं. वे रोजाना झुंझुनूं रीको क्षेत्र के पास से स्कूटी पर स्कूल आती-जाती हैं. 16 मई को गर्मियों की छुट्टियों से पहले स्कूल का अंतिम दिन था और उसी दिन सुबह स्कूल जाते समय यह हादसा हो गया. जुलफैन के पति इशाक भी सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में शिक्षक हैं. उन्होंने बताया कि यदि उनकी पत्नी ने हेलमेट नहीं पहना होता तो सिर पर गंभीर चोट लग सकती थी.

उन्होंने लोगों से दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने की अपील भी की. पूरी घटना पुरा की ढाणी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि परिवहन विभाग की गाड़ी अचानक कट पर मुड़ती है और पीछे से आ रही स्कूटी उससे टकरा जाती है. इस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा और हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी वाहनों के चालकों को भी यातायात नियमों का पालन करते हुए अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

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