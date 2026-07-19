/1967 के शहीद के परिवार को अब तक नहीं मिली नौकरी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इन नियमों में अविवाहित शहीद सैनिक के भाई अथवा उसके परिवार को भी अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान किया गया था. याचिकाकर्ता लालचंद, शहीद हनुमानराम के बड़े भाई जुगलाल जाखड़ के बेटे है. आवेदन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चिड़ावा ने सबसे पहले जांच के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड जयपुर में भेजा. जहां पर चार—पांच महीने की जांच के बाद फाइल को वापिस चिड़ावा भेजा गया. इसके बाद भी सैनिक कल्याण कार्यालय चिड़ावा ने इस फाइल को करीब 10—11 महीने तक जांच के नाम पर अपने पास रखा. इसके बाद फाइल को जिला कलेक्टर झुंझुनूं को भेजा गया.



जिला कलेक्टर ने मई 2025 को कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन भी मांगा. इसी बीच सरकार ने 17 अक्टूबर 2024 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं से बढ़ाकर 10वीं पास कर दी. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने वर्ष 2025 में नए नियमों का हवाला देते हुए लालचंद का आवेदन निरस्त कर दिया. जबकि आवेदन इससे पहले ही किया जा चुका था.

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हाईकोर्ट में रखा यह तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता संजीव महला ने अदालत में दलील दी कि किसी भी नए कानून या नियम को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. जब आवेदन वर्ष 2023 में तत्कालीन नियमों के अनुसार किया गया था तो वर्ष 2024 में बने नए शैक्षणिक नियम उस पर लागू नहीं हो सकते. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई फैसलों का हवाला भी दिया. दलीलों से सहमत होते हुए न्यायमूर्ति गणेशराम मीणा ने कार्मिक विभाग एवं सैनिक कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.



देश के लिए 22 वर्ष की उम्र में दिया था सर्वोच्च बलिदान

घंडावा गांव के वीर सपूत लांस नायक हनुमान राम जाखड़ का जन्म वर्ष 1945 में हुआ था. मात्र 17 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन में भर्ती हुए. 1965 के भारत-पाक युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया. 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथू ला दर्रे पर चीन के साथ हुए संघर्ष में वे अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे. चीनी सेना की भारी गोलाबारी के बीच उन्होंने अदम्य साहस के साथ मुकाबला किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए मात्र 22 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए. उनका बलिदान भारतीय सेना के इतिहास में अद्वितीय साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माना जाता है.

शहादत के सम्मान की आखिरी उम्मीद

परिजनों का कहना है कि शहीद हनुमान राम जाखड़ अविवाहित थे. पहले अनुकम्पा नियुक्ति का ऐसा प्रावधान नहीं था. लेकिन वर्ष 2022 में नियमों में संशोधन के बाद शहीद के भाई अथवा भाई के पुत्र को भी पात्र माना गया. इसी आधार पर लालचंद ने समय रहते आवेदन किया था. लालचंद की उम्र वर्तमान में करीब 46 वर्ष है और वे आठवीं पास हैं. यदि उन्हें नियुक्ति मिलती है तो वे लगभग 14 वर्ष ही सरकारी सेवा दे सकेंगे और 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे. परिवार का कहना है कि लालचंद ही परिवार के ऐसे आखिरी पात्र सदस्य हैं. जिन्हें शहीद के सम्मान में अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकती है. यदि उनका आवेदन नए नियमों के आधार पर निरस्त कर दिया जाता है तो भविष्य में परिवार का कोई भी सदस्य इस अधिकार का लाभ नहीं ले सकेगा. ऐसे में यह मामला केवल एक नौकरी का नहीं, बल्कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद के सम्मान और उनके परिवार के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है.



आधी सदी बाद मिला पहला सम्मान, बाकी मांगें आज भी अधूरी

देश की रक्षा करते हुए 11 सितंबर 1967 को शहीद हुए लांस नायक हनुमान राम जाखड़ को अपने ही गांव में पहला बड़ा सम्मान मिलने में 51 वर्ष, 10 महीने और 9 दिन लग गए. 20 जुलाई 2019 को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया. जिसे ग्रामीणों ने शहीद के सम्मान की शुरुआत माना. हालांकि, इसके बाद भी शहीद के नाम पर स्थायी स्मृति से जुड़ी कई मांगें आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं.



वर्ष 2019 में शहीद परिवार ने गांव के राजकीय विद्यालय का नामकरण शहीद हनुमान राम जाखड़ के नाम पर करने तथा विद्यालय से शहीद स्मारक तक जाने वाले मार्ग का नाम "शहीद लांस नायक हनुमान राम जाखड़ मार्ग" रखने की मांग उठाई थी. इसके लिए संबंधित विभागों को कई बार पत्र भी भेजे गए. परिजनों का कहना है कि इन मांगों पर आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ और प्रस्ताव सरकारी फाइलों में ही दबकर रह गए. परिवार और ग्रामीणों का मानना है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत के सम्मान में इन मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके शौर्य और बलिदान से प्रेरणा ले सकें.

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