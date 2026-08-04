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Jhunjhunu Weather : घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम अपडेट, झुंझुनू में अगले कुछ घंटे रहेंगे भारी

Jhunjhunu Weather: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने झुंझुनू जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटों के दौरान जिले में मेघगर्जन, तेज बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और कहीं-कहीं वज्रपात की संभावना जताई गई है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 04, 2026, 09:51 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 09:51 AM IST
Jhunjhunu Weather : घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम अपडेट, झुंझुनू में अगले कुछ घंटे रहेंगे भारी
Image Credit: Jhunjhunu Weather

Jhunjhunu Mausam Update 4 August: राजस्थान के झुंझुनू जिले में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान झुंझुनू में कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश, गरज-चमक, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात होने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.


झुंझुनू में कैसा रहेगा मौसम?

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मौसम विभाग के ताजा नाउकास्ट अलर्ट के मुताबिक जिले में मौसम अचानक बदल सकता है. सुबह या दोपहर तक साफ आसमान रहने के बाद भी तेज बादल छाने, गरज के साथ बारिश शुरू होने और कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका है. तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों, टीन शेड, होर्डिंग्स और पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों से अतिरिक्त सतर्क रहने की अपील की है. गरज-चमक शुरू होते ही खुले मैदान, खेत, ऊंचे स्थान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. यदि जरूरी काम न हो तो घर के अंदर ही रहें. वाहन चलाते समय दृश्यता कम होने पर गति धीमी रखें और सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं. किसानों को भी सलाह दी गई है कि मौसम सामान्य होने तक खेतों में काम करने से बचें.

इन जिलों के लिए भी जारी हुआ अलर्ट

जयपुर मौसम केंद्र ने झुंझुनू के अलावा सीकर, चूरू, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर समेत आसपास के इलाकों के लिए भी बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया है. इनमें कुछ जिलों में ऑरेंज तो कुछ में येलो अलर्ट लागू किया गया है.

क्यों जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट?

ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि मौसम सामान्य से ज्यादा प्रभाव डाल सकता है. तेज बारिश, बिजली गिरने और तेज हवा जैसी परिस्थितियां जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में मौसम विभाग की सलाह का पालन करना जरूरी है. प्रशासन ने भी लोगों से मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नाउकास्ट अलर्ट है, जिसकी वैधता अगले तीन घंटे तक रहेगी. इसलिए झुंझुनू के लोगों को इस दौरान विशेष सतर्क रहने की जरूरत है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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