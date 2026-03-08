Zee Rajasthan
कौन हैं चिड़ावा की झुग्गी के बच्चों की 'शिक्षा दीदी'? पढ़ें विमेंस डे पर उनकी कहानी

Jhunjhunu News: आज हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर राजस्थान के चिड़ावा शहर की रहने वाली 'शिक्षा दीदी' की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले छोटे बच्चों शिक्षा दी. 
 

कौन हैं चिड़ावा की झुग्गी के बच्चों की 'शिक्षा दीदी'? पढ़ें विमेंस डे पर उनकी कहानी

Jhunjhunu News: आज के दौर में जहां कई लोग बेहतर जीवन के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, वहीं राजस्थान की अनिता पूनिया ने दुबई की चमक-दमक छोड़कर समाज के सबसे जरूरतमंद बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनकी कहानी न केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह भी बताती है कि एक महिला का संकल्प पूरे समाज की दिशा बदल सकता है.

चिड़ावा शहर के बाई रोड क्षेत्र में रहने वाली अनिता पूनिया कुछ वर्ष पहले तक दुबई में रह रही थीं. वहां बेहतर जीवन और सुविधाएं थीं लेकिन उनके मन में हमेशा अपने देश और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी. जब वे भारत लौटीं और उन्होंने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले छोटे बच्चों को कटोरा लेकर भीख मांगते और कूड़ा बीनते देखा, तो उनका दिल द्रवित हो गया. उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि इन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाना ही उनका जीवन लक्ष्य होगा.

अनिता पूनिया ने हार नहीं मानी
इसी संकल्प के साथ उन्होंने सरला शिक्षण संस्थान की शुरुआत की. शुरुआत आसान नहीं थी. समाज की उदासीनता, आर्थिक सीमाएं और कई तरह की चुनौतियां उनके सामने थी लेकिन अनिता पूनिया ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपने सीमित संसाधनों और जन सहयोग से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. धीरे-धीरे यह छोटी पहल एक मजबूत अभियान बन गई.

शिक्षा दीदी
आज उनकी इस पहल से लगभग 97 बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं. यहां बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान, भाषा और जीवन के मूल संस्कार भी सिखाए जाते हैं. साथ ही उन्हें ड्रेस, किताबें, भोजन और नैतिक मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिन बच्चों के हाथों में कभी कटोरा था, आज उन्हीं हाथों में किताबें और पेंसिल दिखाई देती हैं. बच्चे और उनके परिवार अब अनिता पूनिया को प्यार से 'शिक्षा दीदी' कहकर पुकारते हैं.

कई परिवारों की सोच बदली
अनिता पूनिया के प्रयासों से कई परिवारों की सोच बदली है और बच्चों का भविष्य नई दिशा में आगे बढ़ रहा है. यही नहीं अनिता पूनिया को अपने पति और परिवार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे वो इन बच्चों का भविष्य संवारने में जुटी हुई हैं.

एक महिला का दृढ़ संकल्प
अनिता पूनिया की कहानी यह संदेश देती है कि शिक्षा केवल स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचकर ही अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करती है. एक महिला का दृढ़ संकल्प कैसे कई जिंदगियों को बदल सकता है.
