कौन हैं IPS कावेंद्र सिंह सागर? जो बनें झुंझुनूं के नए SP

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में IPS कावेंद्र सिंह सागर ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र राजावत ने उन्हें पदभार संभालने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराई. नवागंतुक एसपी के स्वागत में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया.

पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने कहा कि वे पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप टीम के साथ मिलकर कार्य करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में क्राइम पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

अपराध पर नियंत्रण और अपराध की रोकथाम

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के साथ अपराध पर नियंत्रण और अपराध की रोकथाम व खुलासे पर विशेष फोकस रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आमजन को पुलिस की मौजूदगी लगातार महसूस होनी चाहिए और पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम रखा जाएगा. इसके लिए टीम के साथ समन्वय कर प्रभावी रणनीति बनाई जाएगी.

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हरियाणा बॉर्डर पर विशेष निगरानी

आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. बॉर्डर क्षेत्रों में नाकाबंदी और गश्त को सख्ती से लागू किया जाएगा. एसपी ने आमजन से अपील की कि वे पुलिस पर भरोसा रखें और समय पर सूचना देकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

कौन हैं IPS कावेंद्र सिंह सागर?

कावेंद्र सिंह सागर 2015 बैच के IPS हैं, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उनका जन्म 15 अगस्त 1990 को हुआ था. उन्होंने बीए ऑनर्स के साथ एमआईबी (मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस) की शिक्षा प्राप्त की है. वे कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

कावेंद्र सिंह सागर एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं, जो बीकानेर, बांसवाड़ा और कोटा ग्रामीण जिलों में एसपी रह चुके हैं. इसके साथ ही अलवर में एएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जैसे अहम पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उनकी पहचान एक तेज-तर्रार अधिकारी के रूप में होती है.

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