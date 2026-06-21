Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं में विधायक राजेंद्र भांबू ने उठाया झाड़ू, '12 साल बेमिसाल' अभियान में दिया बड़ा संदेश

झुंझुनूं में विधायक राजेंद्र भांबू ने उठाया झाड़ू, '12 साल बेमिसाल' अभियान में दिया बड़ा संदेश

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में '12 साल बेमिसाल' अभियान के तहत नए बस स्टैंड परिसर में श्रमदान और पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ. विधायक राजेंद्र भांबू ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने का आह्वान किया.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 21, 2026, 01:34 PM|Updated: Jun 21, 2026, 01:34 PM
झुंझुनूं में विधायक राजेंद्र भांबू ने उठाया झाड़ू, '12 साल बेमिसाल' अभियान में दिया बड़ा संदेश
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर में '12 साल बेमिसाल' अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत झुंझुनूं जिले में लगातार विभिन्न जनसंपर्क और जनहित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को झुंझुनूं नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त एवं एक्सईएन रविंद्र कुमार मीणा के संयोजन में नए बस स्टैंड परिसर में श्रमदान और पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देना था. आयोजन में जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक राजेंद्र भांबू ने किया श्रमदान

कार्यक्रम में झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया. वहीं नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त रविंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सफाई अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई.

नए बस स्टैंड परिसर स्थित पंचदेव मंदिर के आसपास लगभग एक घंटे तक श्रमदान किया गया. इस दौरान परिसर की सफाई कर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया. अभियान के दौरान उपस्थित लोगों ने भी स्वच्छता के महत्व को समझते हुए इसमें सहयोग किया.

स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर

इस अवसर पर विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और आमजन मिलकर कार्य करें तो सार्वजनिक स्थानों को साफ, सुंदर और व्यवस्थित रखा जा सकता है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान आज जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है. ऐसे में प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए.

पौधा वितरण के माध्यम से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

श्रमदान कार्यक्रम के बाद नए बस स्टैंड परिसर में आने वाले यात्रियों और आमजन को पौधे वितरित किए गए. इस दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया.

विधायक भांबू ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने की अपील की. उन्होंने उपस्थित लोगों को कम से कम एक पौधा लगाने, उसकी नियमित देखभाल करने और संरक्षण का संकल्प दिलाया.

भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है पौधारोपण

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है. बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरणीय हालात को देखते हुए पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि पौधा लगाना केवल एक दिन की गतिविधि नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का संकल्प है. कार्यक्रम के दौरान लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने के लिए प्रेरित किया गया.

गांव गांव पहुंच रहा '12 साल बेमिसाल' अभियान

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल बेमिसाल अभियान के तहत विधायक राजेंद्र भांबू लगातार क्षेत्र के विभिन्न गांवों में रात्रि चौपालों का आयोजन भी कर रहे हैं. इन चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं.

साथ ही गांवों के विकास, मूलभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है. इसी श्रृंखला में आयोजित स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम ने लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और जनभागीदारी को मजबूत करने का कार्य किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में योग दिवस का महासंगम, बारिश भी नहीं रोक पाई हजारों लोगों का उत्साह, देखें शानदार तस्वीरें

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

VKI में नकली खाद का भंडाफोड़, नमक से तैयार हो रहा था MOP, कृषि मंत्री ने लिया एक्शन

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

कोटा में जहरीले जीव के काटने से 2 वर्षीय मासूम की मौत, झाड़ फूंक में समय गंवाने से बिगड़ी हालत

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

राहुल गांधी पर बरसे अर्जुनराम मेघवाल, बोले- अराजकता फैलाने की करते हैं कोशिश

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

TAGS:
Jhunjhunu News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं में विधायक राजेंद्र भांबू ने उठाया झाड़ू, '12 साल बेमिसाल' अभियान में दिया बड़ा संदेश
Jhunjhunu News
2
Rajasthan News
3
Rajasthan Weather
4
Bikaner news
5
Jhunjhunu News