/झुंझुनूं में विधायक राजेंद्र भांबू ने उठाया झाड़ू, '12 साल बेमिसाल' अभियान में दिया बड़ा संदेश

Jhunjhunu News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर में '12 साल बेमिसाल' अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत झुंझुनूं जिले में लगातार विभिन्न जनसंपर्क और जनहित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को झुंझुनूं नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त एवं एक्सईएन रविंद्र कुमार मीणा के संयोजन में नए बस स्टैंड परिसर में श्रमदान और पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देना था. आयोजन में जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

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विधायक राजेंद्र भांबू ने किया श्रमदान

कार्यक्रम में झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया. वहीं नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त रविंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सफाई अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई.

नए बस स्टैंड परिसर स्थित पंचदेव मंदिर के आसपास लगभग एक घंटे तक श्रमदान किया गया. इस दौरान परिसर की सफाई कर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया. अभियान के दौरान उपस्थित लोगों ने भी स्वच्छता के महत्व को समझते हुए इसमें सहयोग किया.

स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर

इस अवसर पर विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और आमजन मिलकर कार्य करें तो सार्वजनिक स्थानों को साफ, सुंदर और व्यवस्थित रखा जा सकता है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान आज जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है. ऐसे में प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए.

पौधा वितरण के माध्यम से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

श्रमदान कार्यक्रम के बाद नए बस स्टैंड परिसर में आने वाले यात्रियों और आमजन को पौधे वितरित किए गए. इस दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया.

विधायक भांबू ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने की अपील की. उन्होंने उपस्थित लोगों को कम से कम एक पौधा लगाने, उसकी नियमित देखभाल करने और संरक्षण का संकल्प दिलाया.

भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है पौधारोपण

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है. बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरणीय हालात को देखते हुए पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि पौधा लगाना केवल एक दिन की गतिविधि नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का संकल्प है. कार्यक्रम के दौरान लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने के लिए प्रेरित किया गया.

गांव गांव पहुंच रहा '12 साल बेमिसाल' अभियान

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल बेमिसाल अभियान के तहत विधायक राजेंद्र भांबू लगातार क्षेत्र के विभिन्न गांवों में रात्रि चौपालों का आयोजन भी कर रहे हैं. इन चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं.

साथ ही गांवों के विकास, मूलभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है. इसी श्रृंखला में आयोजित स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम ने लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और जनभागीदारी को मजबूत करने का कार्य किया.