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सावन री तीज महोत्सव में बिखरे राजस्थानी संस्कृति के रंग, झूले-मेहंदी से लेकर ‘तीज क्वीन’ तक रहा आकर्षण

Jhunjhunu Teej Festival: झुंझुनूं में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित 'सावन री तीज’ महोत्सव में 1500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. करीब पांच घंटे चले कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने झूले, मेहंदी, गेम्स, चूड़ी निर्माण और राजस्थानी लोकनृत्य का आनंद लिया. तीज क्वीन प्रतियोगिता में खुशी हर्ष जालान को विजेता चुना गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 16, 2026, 02:55 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 02:55 PM IST
सावन री तीज महोत्सव में बिखरे राजस्थानी संस्कृति के रंग, झूले-मेहंदी से लेकर ‘तीज क्वीन’ तक रहा आकर्षण
Image Credit: Jhunjhunu Teej Festival

Jhunjhunu Teej Festival: राजस्थान के झुंझुनूं में आयोजित 'सावन री तीज' महोत्सव में ऐसा ही रंगारंग माहौल देखने को मिला. मारवाड़ी युवा मंच झुंझुनूं शाखा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा शहरवासियों ने हिस्सा लिया. करीब पांच घंटे तक चले कार्यक्रम में देर शाम तक महिलाओं, बच्चों और परिवारों ने जमकर आनंद लिया. कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण ‘तीज क्वीन’ प्रतियोगिता रही. जिसमें महिलाओं ने राजस्थानी परिधानों और पारंपरिक अंदाज के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

खुशी हर्ष जालान को मिला तीज क्वीन का खिताब

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प्रतियोगिता में खुशी हर्ष जालान को तीज क्वीन का खिताब दिया गया. खुशी हर्ष जालान के साथ रवि खेतान और निराली मयूर गुप्ता को भी तीज क्वीन का खिताब दिया गया. तीज क्वीन के ऐलान के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का माहौल देखने को मिला. जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग भी परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और काफी देर तक महोत्सव का आनंद लिया. उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि उत्साह, रंगों और खुशियों से भरे इस माहौल में हर तरफ उल्लास नजर आ रहा है.

उन्होंने तीज के अवसर पर सभी के जीवन में खुशियां, उल्लास और ऊर्जा बने रहने की कामना की. कलेक्टर ने आयोजन के लिए मारवाड़ी युवा मंच और आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों को साथ लाने के साथ सामाजिक मेल जोल और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं.

कार्यक्रम में महिलाओं के बीच काफी देर तक रुकीं भाजपा जिलाध्यक्ष

भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरि भी कार्यक्रम में महिलाओं के बीच काफी देर तक रुकीं. उन्होंने सावन के झूलों से लेकर गोलगप्पों तक का आनंद लिया और आयोजन की सराहना की. हर्षिनी कुलहरि ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से राजस्थान की समृद्ध, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू होने का मौका मिलता है. साथ ही लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है. कार्यक्रम में महिलाओं के लिए मेहंदी, नेल आर्ट, टैटू मेकिंग, लाइव चूड़ी निर्माण, पोटली हैम्पर्स और विभिन्न गेम्स आकर्षण का केंद्र रहे. वहीं बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, बाउंसी और ऊंट की सवारी जैसी गतिविधियां रखी गईं.

नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों ने खींचा लोगों का ध्यान

राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों ने भी माहौल में रंग भर दिया. कार्यक्रम के संरक्षक हरिश तुलस्यान ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच पिछले दो वर्षों से महिलाओं के लिए तीज महोत्सव का आयोजन कर रहा है. इस बार 1500 से अधिक महिलाओं, बच्चों और शहरवासियों ने कार्यक्रम में भाग लिया. उन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए मंच की पूरी टीम ने करीब 15 दिनों तक तैयारियां कीं. मंच का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी पुरानी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों से जोड़ना है. इस बार तीज क्वीन प्रतियोगिता को भी नए आकर्षण के रूप में शामिल किया गया.

कार्यक्रम में खान-पान सहित विभिन्न गतिविधियों की व्यवस्था

मंच सदस्य तन्मय तुलस्यान ने बताया कि महिलाओं के लिए खान-पान सहित विभिन्न गतिविधियों की व्यवस्था की गई थी और लोगों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया. कार्यक्रम में पहुंचीं नेहा तुलस्यान, खुशबू खंडेलिया और पायल रिंगसिया ने भी आयोजन की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि झूले, गेम्स, चूड़ी निर्माण, मेहंदी, खान-पान और अन्य गतिविधियों ने तीज के उत्सव को यादगार बना दिया.

महिलाओं को शहर में भी मिल रहा तीज उत्सव का पूरा आनंद

पायल रिंगसिया ने कहा कि पिछले दो वर्षों से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम से महिलाओं को शहर में रहते हुए ही पारंपरिक तीज उत्सव का पूरा आनंद लेने का मौका मिल रहा है. कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरि, लॉयंस क्लब अध्यक्ष डॉ. डीएन तुलस्यान, युवा अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता बिरमीवाला, शिक्षाविद् डॉ. सीएल शर्मा, डॉ. अन्नूश्री, डॉ. अमित कुमार, मंच संरक्षक हरिश तुलस्यान ने किया.

पांच घंटे तक चला महोत्सव

करीब पांच घंटे तक चले महोत्सव में शाम ढलने के बाद राजस्थानी लोक संगीत और फोक डांस की प्रस्तुतियों ने माहौल को और जीवंत कर दिया. महिलाओं और बच्चों की बड़ी भागीदारी ने आयोजन को शहर के प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल कर दिया. मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित यह 'सावन री तीज' महोत्सव मनोरंजन के साथ राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मेलजोल का संगम बनकर सामने आया. तीज क्वीन का खिताब, झूलों की मस्ती और परिवारों की सामूहिक भागीदारी के बीच देर रात तक उत्सव का रंग बरकरार रहा.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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