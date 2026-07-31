/झुंझुनूं में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर बनी काल! बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रहे पिता की दर्दनाक मौत

Jhunjhunu Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा क्षेत्र के लाखू बस स्टैंड स्थित पटवार घर के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा फॉर्च्यूनर कार और ऑटो के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर के कारण हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो कई बार पलट गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल को चिड़ावा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 45 वर्षीय गोपाल पुत्र बनवारीलाल नायक निवासी गुर्जर की ढाणी अडूका के रूप में हुई है. गोपाल ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए.

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फॉर्च्यूनर कार ने ऑटो को मारी टक्कर

मृतक के भतीजे अजीत सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी अडूका ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार सुबह गोपाल अपनी पुत्री ज्योति को लाखू स्थित स्कूल छोड़कर ऑटो से वापस चिड़ावा की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान चिड़ावा की ओर से आ रही फॉर्च्यूनर कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी.

अस्पताल में ऑटो चालक की मौत

रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्च्यूनर कार तेज गति और लापरवाही से चल रही थी. टक्कर लगते ही ऑटो कई बार पलट गया. जिससे गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर से अत्यधिक खून निकलने लगा. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों ने तत्काल घायल गोपाल को चिड़ावा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. भीषण टक्कर में ऑटो और फॉर्च्यूनर दोनों वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए. दुर्घटना के बाद सड़क पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा. स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहनों को देखकर हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

फॉर्च्यूनर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इसके बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची. जहां परिजनों के बयान दर्ज किए गए. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया. परिजनों की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि फॉर्च्यूनर चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए ऑटो को टक्कर मारी. जिससे गोपाल की मृत्यु हो गई.

परिजनों ने संबंधित चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही पुलिस फॉर्च्यूनर चालक की भूमिका की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

