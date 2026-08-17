/Jhunjhunu: मनसा माता गेट पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप दीवार से टकराई, 20 घायल

Jhunjhunu News: श्रावण मास के सोमवार को झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी थाना इलाके के छापोली स्थित कदम कुण्ड में स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खोह स्थित मनसा माता गेट के पास अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई. हादसे में करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें बड़ी संख्या बुजूर्ग महिला-पुरुषों की बताई जा रही है.

घायलों को ग्रामीणों की मदद से एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पौंख पहुंचाया गया. उपचार के दौरान बीलवा निवासी 65 वर्षीय मातादीन की मौत हो गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय तीजा देवी, 35 वर्षीय राकेश और 63 वर्षीय बसंती पत्नी रामजीलाल को प्राथमिक उपचार के बाद बीडीके अस्पताल झुंझुनूं रेफर किया गया है.

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अधिकतर की उम्र 60 से 80 साल के बीच

शेष घायलों का पौंख अस्पताल में उपचार जारी है. सभी घायल भी खेतड़ी इलाके के बिलवा गांव के रहने वाले है, जो आपस में परिवार के सदस्य और रिश्तेदार हैं. इनमें अधिकतर की उम्र 60 से 80 साल के बीच है. सीएचसी पौंख के चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनन्दीलाल कुमावत ने बताया कि हादसे की सूचना पुलिस को दी गई है.

पिकअप अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई

उदयपुरवाटी सीआई रामपाल मीणा के अनुसार, पिकअप अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई, जिससे हादसा हुआ. श्रावण मास के सोमवार को मनसा माता मंदिर, मंडावरा और छापोली कुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर मार्ग और गेट के आसपास वाहनों और श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही रहती है. हादसे के बाद मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था

प्रशासन से मंदिर मार्ग पर पर्याप्त पुलिसकर्मी और यातायात व्यवस्था लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकें. उन्होंने घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की भी मांग की. वहीं, एक पिकअप गाड़ी में 20-20 सवारियां का होना पुलिस की लापरवाही को भी उजागर करता है.

वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी हैं. हादसे में तीजा देवी (65), राकेश (35), प्रभाती (65), जयकोशी (55), बनवारी लाल (65), लक्ष्मी देवी (65), रिशाली देवी (60), रोशनी (52), बसंती (65), सुनीता (52), कलावती (65), मिश्री देवी (75), मंगली (70), छोटी देवी (65), निहाली (55), निशा (40), परिभा देवी (65), ग्यारसी (50) और रिंकू (21) घायल हुए हैं.