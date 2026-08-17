Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /Jhunjhunu: मनसा माता गेट पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप दीवार से टकराई, 20 घायल

Jhunjhunu: मनसा माता गेट पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप दीवार से टकराई, 20 घायल

झुंझुनूं के उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र में छापोली के कदम कुण्ड से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप मनसा माता गेट के पास अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई. हादसे में करीब 20 श्रद्धालु घायल हुए.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 17, 2026, 08:48 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 08:48 PM IST
Jhunjhunu: मनसा माता गेट पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप दीवार से टकराई, 20 घायल
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: श्रावण मास के सोमवार को झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी थाना इलाके के छापोली स्थित कदम कुण्ड में स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खोह स्थित मनसा माता गेट के पास अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई. हादसे में करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें बड़ी संख्या बुजूर्ग महिला-पुरुषों की बताई जा रही है.

घायलों को ग्रामीणों की मदद से एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पौंख पहुंचाया गया. उपचार के दौरान बीलवा निवासी 65 वर्षीय मातादीन की मौत हो गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय तीजा देवी, 35 वर्षीय राकेश और 63 वर्षीय बसंती पत्नी रामजीलाल को प्राथमिक उपचार के बाद बीडीके अस्पताल झुंझुनूं रेफर किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकतर की उम्र 60 से 80 साल के बीच

शेष घायलों का पौंख अस्पताल में उपचार जारी है. सभी घायल भी खेतड़ी इलाके के बिलवा गांव के रहने वाले है, जो आपस में परिवार के सदस्य और रिश्तेदार हैं. इनमें अधिकतर की उम्र 60 से 80 साल के बीच है. सीएचसी पौंख के चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनन्दीलाल कुमावत ने बताया कि हादसे की सूचना पुलिस को दी गई है.

पिकअप अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई

उदयपुरवाटी सीआई रामपाल मीणा के अनुसार, पिकअप अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई, जिससे हादसा हुआ. श्रावण मास के सोमवार को मनसा माता मंदिर, मंडावरा और छापोली कुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर मार्ग और गेट के आसपास वाहनों और श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही रहती है. हादसे के बाद मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था

प्रशासन से मंदिर मार्ग पर पर्याप्त पुलिसकर्मी और यातायात व्यवस्था लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकें. उन्होंने घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की भी मांग की. वहीं, एक पिकअप गाड़ी में 20-20 सवारियां का होना पुलिस की लापरवाही को भी उजागर करता है.

वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी हैं. हादसे में तीजा देवी (65), राकेश (35), प्रभाती (65), जयकोशी (55), बनवारी लाल (65), लक्ष्मी देवी (65), रिशाली देवी (60), रोशनी (52), बसंती (65), सुनीता (52), कलावती (65), मिश्री देवी (75), मंगली (70), छोटी देवी (65), निहाली (55), निशा (40), परिभा देवी (65), ग्यारसी (50) और रिंकू (21) घायल हुए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

बस हादसे में जिंदगी की जंग हार गई लक्षिता, दर्द से तड़प रही छात्रा ने सुबह तोड़ दिया दम

108 के भरोसे रहते तो चली जाती जिंदगी! कोटा के फ्लाईओवर पर युवक बना फरिश्ता, समय रहते बचा ली जान

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jhunjhunu news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jhunjhunu: मनसा माता गेट पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप दीवार से टकराई, 20 घायल
2
3
4
5