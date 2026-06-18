/झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है. स्वायत्त शासन विभाग ने जांच के बाद तीन संचालक संस्थाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है. इसके साथ ही प्रत्येक संस्था पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

आईटी जांच में सामने आई गड़बड़ियां

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विभाग की आईटी टीम ने मार्च और अप्रैल माह में जारी किए गए भोजन कूपनों की जांच की. जांच के दौरान झुंझुनूं नगर परिषद क्षेत्र की रसोई संख्या 1520 और पिलानी नगरपालिका क्षेत्र की रसोई संख्या 1271 में एक जैसी तस्वीरों का उपयोग कर नए लाभार्थी दर्शाने और फर्जी कूपन जारी करने का मामला सामने आया. विभाग के अनुसार, इस प्रक्रिया के जरिए अधिक भुगतान प्राप्त करने का प्रयास किया गया.

संस्थाओं ने दिए अलग-अलग स्पष्टीकरण

जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद संबंधित संस्थाओं से जवाब मांगा गया. झुंझुनूं की रसोई संचालित करने वाली संस्था ने अपने जवाब में कहा कि कच्ची बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग प्रतिदिन भोजन करने आते हैं, इसलिए तस्वीरें एक जैसी दिखाई दे रही हैं. विभाग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया.

वहीं पिलानी की रसोई में सामने आई अनियमितता पर संचालक संस्था ने इसका जिम्मेदार कंप्यूटर ऑपरेटर को बताया. हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया कि फर्जी कूपनों से आर्थिक लाभ संस्था को होता है, इसलिए जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता.

चिड़ावा की सफाई भी नहीं आई काम

चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र की रसोई संख्या 439 में जांच के दौरान लाभार्थियों की पुरानी तस्वीरों को दोबारा अपलोड कर फर्जी कूपन काटने की बात सामने आई. इस पर संस्था ने सफाई देते हुए कहा कि वहां आने वाले कई लाभार्थी आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वे रोज एक ही कपड़े पहनकर भोजन करने आते हैं, जिससे तस्वीरें समान लगती हैं. विभाग ने इस स्पष्टीकरण को भी तथ्यहीन और असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया.

तीनों संस्थाएं ब्लैकलिस्ट, पेनल्टी के आदेश

स्वायत्त शासन विभाग ने तीनों संस्थाओं को दोषी मानते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. साथ ही संबंधित स्थानीय निकायों को अन्नपूर्णा रसोई का संचालन नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रत्येक संस्था पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. यह राशि संस्थाओं के बिलों से समायोजित की जाएगी या आवश्यकता पड़ने पर पीडीआर एक्ट के तहत वसूली जाएगी.

अन्य रसोइयों की जांच पर भी नजर

कार्रवाई के बाद जिले में अन्नपूर्णा रसोई संचालित करने वाली संस्थाओं में हलचल बढ़ गई है. जानकारों का मानना है कि यह कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' संकल्प के अनुरूप उठाया गया है. साथ ही चर्चा है कि अन्य अन्नपूर्णा रसोइयों की जांच में भी इसी प्रकार की अनियमितताएं सामने आ सकती हैं.