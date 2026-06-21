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झुंझुनूं में आधी रात को तांडव, 10 साल के बच्चे के भी बांधे हाथ-पैर, प्रॉपर्टी कारोबारी के घर से लूट ले गए 60 तोला सोना!

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के बिलाल नगर में देर रात 6 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया. बदमाश 60 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी और लाखों रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए. पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 21, 2026, 12:04 PM|Updated: Jun 21, 2026, 12:04 PM
झुंझुनूं में आधी रात को तांडव, 10 साल के बच्चे के भी बांधे हाथ-पैर, प्रॉपर्टी कारोबारी के घर से लूट ले गए 60 तोला सोना!
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर में अपराध की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर के मलसीसर रोड स्थित वार्ड नंबर 59 के बिलाल नगर क्षेत्र में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के घर को निशाना बनाया. बदमाश घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाने के बाद लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल है.

परिवार को जान से मारने की धमकी

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पीड़ित अकबर अली के अनुसार घटना रात करीब सवा एक बजे की है. उस समय छह से सात बदमाश चेहरे ढककर घर में दाखिल हुए. घर में घुसते ही बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को अपने कब्जे में ले लिया. आरोप है कि बदमाशों ने सबसे पहले उनके बेटे की कनपटी पर रिवॉल्वर तान दी और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

घटना के दौरान परिवार के लोगों में दहशत फैल गई और कोई भी उनका विरोध नहीं कर सका.

महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा

पीड़ित परिवार का कहना है कि बदमाशों ने घर में मौजूद सभी लोगों के हाथ पैर टेप, तार, चादर और कपड़ों की मदद से बांध दिए. यहां तक कि घर में मौजूद 10 वर्षीय बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया. महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वे किसी को सूचना न दे सकें. बताया गया है कि बदमाशों के पास कट्टे, रिवॉल्वर और चाकू जैसे हथियार थे, जिनके दम पर उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया.

घर खंगालकर ले गए लाखों की संपत्ति

परिवार को बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने घर के सभी कमरों की तलाशी ली. अलमारियां, बक्से और अन्य सामान को खंगालते हुए उन्होंने कीमती जेवरात और नकदी अपने कब्जे में ले ली.

पीड़ित के अनुसार बदमाश करीब 60 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी और लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए. इतना ही नहीं, पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के उद्देश्य से घर में लगा डीवीआर भी अपने साथ ले गए.

पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे आरोपी

परिवार का कहना है कि बदमाश पूरी योजना और तैयारी के साथ आए थे. जिस तरीके से उन्होंने घर में प्रवेश किया, परिवार को बंधक बनाया और फिर व्यवस्थित तरीके से तलाशी ली, उससे प्रतीत होता है कि उन्हें घर की स्थिति और सामान की जानकारी थी.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटानी शुरू कर दी है. साथ ही संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है.

इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में रोष है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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