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झुंझुनूं में 1.13 करोड़ का ATM घोटाला, दो दिन में फरार हुए कर्मचारी

झुंझुनूं में एटीएम में कैश भरने वाली सीएमएस कंपनी के दो कर्मचारियों द्वारा किए गए कैश गबन का मामला 1.13 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. कंपनी की ऑडिट में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने फर्जी कैश लोडिंग रिपोर्ट अपलोड कर एटीएम से नकदी का गबन किया. दोनों कर्मचारी फिलहाल फरार हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jul 02, 2026, 02:47 PM|Updated: Jul 02, 2026, 02:47 PM
झुंझुनूं में 1.13 करोड़ का ATM घोटाला, दो दिन में फरार हुए कर्मचारी
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी सीएमएस से जुड़े करोड़ों रुपए के कैश गबन मामले में अब बड़ा खुलासा हो गया है.

कंपनी की आंतरिक ऑडिट पूरी होने के बाद गबन की कुल राशि 1 करोड़ 13 लाख 95 हजार रुपये सामने आई है. इसके आधार पर बुधवार देर रात चिड़ावा थाने में कंपनी के दो कर्मचारियों सुजडौला निवासी सुमेर सिंह और संदीप सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

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प्रारंभिक जांच में सामने आई 83 लाख रुपये की हेराफेरी
पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन दोनों अब भी फरार हैं. प्रारंभिक जांच में करीब 83 लाख रुपये की हेराफेरी सामने आई थी, लेकिन कंपनी द्वारा जयपुर से बुलाए गए विशेष ऑडिटर की जांच में 28 एटीएम मशीनों का मिलान करने के बाद गबन की राशि बढ़कर करीब 1.14 करोड़ रुपये से अधिक हो गई. इस खुलासे के बाद बैंकिंग और कैश मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. सीएमएस कंपनी के रीजनल मैनेजर विनोद यादव भी झुंझुनूं पहुंचे.

उन्होंने सीकर शाखा प्रबंधक गौरव सिंह सोलंकी सहित अन्य अधिकारियों के साथ एसपी कावेंद्र सिंह सागर और एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत से मुलाकात कर पूरी ऑडिट रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में दोनों कर्मचारियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कैश गबन करने का पूरा घटनाक्रम दर्ज किया गया है.

अपलोड की फर्जी रिपोर्ट
जांच के अनुसार, 25 जून को दोनों कर्मचारियों ने तीन एटीएम मशीनों में बिना कैश डाले ही कैश लोड करने की फर्जी रिपोर्ट अपलोड कर दी. तीन अन्य मशीनों में निर्धारित राशि से कम नकदी डाली गई, जबकि दो एटीएम में कैश भरने के बाद उसे दोबारा निकाल लिया गया. इसी दिन दोनों ने कुल एक करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपये का गबन कर लिया.

ATM की जांच शुरू की गई
इसके अगले दिन 26 जून को संदीप सिंह छुट्टी पर चला गया. सुमेर सिंह के साथ कंपनी ने दूसरे कर्मचारी को भेजा, लेकिन अंतिम एटीएम में कैश लोडिंग के दौरान मौका मिलते ही सुमेर सिंह ने 10 लाख रुपये और अपने पास रख लिए. इसके बाद 27 और 28 जून को शनिवार-रविवार की छुट्टियों का फायदा उठाकर दोनों फरार हो गए. सोमवार को जब दोनों कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और उनके मोबाइल भी बंद मिले तो कंपनी को संदेह हुआ. इसके बाद सभी एटीएम की जांच शुरू कराई गई.

ऑडिट में सच आया सामने
ऑडिट में सामने आया कि दो दिनों में 1 करोड़ 13 लाख 3 हजार रुपये का कैश विभिन्न एटीएम से कम मिला. इसके अलावा तीन एटीएम से निकला 92 हजार रुपये का एक्सेस कैश, जिसे बैंक में वापस जमा कराया जाना था, उसे भी आरोपियों ने जमा नहीं कराया.

इस प्रकार कुल गबन की राशि 1 करोड़ 13 लाख 95 हजार रुपए सामने आई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चिड़ावा थाना पुलिस ने कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस अब दोनों की तलाश में जुटी है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

साल 2026 में भी आया था इस तरह का मामला
यह घटनाक्रम एक बार फिर एटीएम कैश मैनेजमेंट सिस्टम की निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. बता दें कि साल 2016 में भी झुंझुनूं जिले में एटीएम कैश वैन से जुड़े कर्मचारी लाखों रुपये और कैश वैन लेकर फरार हो गए थे. करीब एक दशक बाद सामने आया यह मामला जिले के सबसे बड़े एटीएम कैश घोटालों में शामिल हो गया है. अब पुलिस जांच में यह भी सामने आएगा कि इस गबन में केवल यही दो कर्मचारी शामिल थे या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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