/70 साल बाद पीपल के पेड़ की शादी, सोशल मीडिया पर छाया बदनगढ़ का अनोखा विवाह

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के बदनगढ़ गांव में 70 साल बाद पीपल वृक्ष और शालिग्राम जी का अनोखा विवाह हुआ. पारंपरिक रस्मों के साथ हुए इस आयोजन ने आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश दिया.
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बदनगढ़ गांव में हाल ही में एक अनोखी और आकर्षक शादी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, बल्कि गांव के मुख्य चौक में स्थित एक पीपल वृक्ष और शालिग्राम जी का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भव्य विवाह सम्पन्न कराया गया. इस खास आयोजन को देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
ग्रामीणों के अनुसार, इस प्रकार का आयोजन करीब 70 वर्षों बाद किया गया है, जिससे यह और भी ऐतिहासिक बन गया. इस आयोजन के यजमान ओमप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी सरोज शर्मा रहे. उन्होंने बताया कि यह विवाह उनके पिता की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया. साथ ही, इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण मकसद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी था.
आधा गांव बाराती बना, जबकि आधा घराती
विवाह समारोह पूरी तरह पारंपरिक तरीके से सम्पन्न हुआ. इसमें बारात निकाली गई, वरमाला की रस्म निभाई गई और विधिवत फेरे भी कराए गए. महिलाओं द्वारा गाए गए मंगल गीतों और युवक-युवतियों के पारंपरिक नृत्य ने माहौल को पूरी तरह उत्सवमय बना दिया. पूरे गांव में खुशी और उत्साह का वातावरण देखने को मिला.
इस अनोखे विवाह की खास बात यह रही कि आधा गांव बाराती बना, जबकि बाकी आधे गांव ने बारात का स्वागत किया. इस तरह पूरा बदनगढ़ गांव एक बड़े विवाह समारोह में बदल गया. आयोजन में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, वरिष्ठ नेता विशंभर पूनियां और जनसेवक डॉ. मधुसूदन मालानी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने.
पूरे समारोह के दौरान विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार किया गया, जिससे आयोजन को धार्मिक गरिमा मिली. इस अनूठे विवाह के माध्यम से ग्रामीणों ने न केवल अपनी आस्था को प्रकट किया, बल्कि समाज को पेड़-पौधों के संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश भी दिया.
बदनगढ़ गांव में हुआ यह आयोजन अब क्षेत्रभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह विवाह एक मिसाल बनकर सामने आया है, जिसमें परंपरा, आस्था और पर्यावरण संरक्षण का सुंदर संगम देखने को मिला.
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