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झुंझुनूं के इस गांव में गंदा पानी की समस्या , पंचायत को देनी होगी रोजाना पेनल्टी ?

Jhunjhunu News : झुंझुनूं की रामपुरा पंचायत के बासड़ी गांव में गंदे पानी और जलभराव को लेकर स्थायी लोक अदालत में 16 अलग-अलग परिवादों पर कोर्ट ने फैसला दिया और एक महीने में समस्या का समाधान नहीं होने पर, हर दिन 500 रूपए की पेनाल्टी का आदेश दिया

Edited byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 24, 2026, 11:48 AM|Updated: Jul 24, 2026, 11:48 AM
झुंझुनूं के इस गांव में गंदा पानी की समस्या , पंचायत को देनी होगी रोजाना पेनल्टी ?
Image Credit: झुंझुनूं के बासड़ी पंचायत के रामपुरा गांव में जलभराव

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के गांव बासड़ी पंचायत रामपुरा में लंबे समय से चली आ रही गंदे पानी के भराव और नालियों की बदहाली की समस्या का आखिरकार स्थाई समाधान होगा. ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को लेकर संतकुमार एवं अन्य ग्रामीणों की ओर से अधिवक्ता धीरज कुमार के जरिए स्थायी लोक अदालत में परिवाद दायर किया गया था.

गंदे पानी और जलभराव की सस्या के लिए कुल 16 परिवाद

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अधिवक्ता धीरज कुमार बोयल ने बताया कि माननीय रालसा द्वारा लोक उपयोगिता सेवा समस्या अभियान चलाया गया था ,उक्त अभियान के अंतर्गत ग्राम बासड़ी में गंदे पानी की समस्या से ग्रसित कुल 16 परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था. उक्त प्रार्थना पत्रों पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं द्वारा प्रभावी पैरवी करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्रों में अधिवक्ता धीरज कुमार बोयल को नियुक्त किया गया था. सचिव के नियुक्त किए जाने के उपरांत अधिवक्ता धीरज कुमार बोयल द्वारा स्थायी एवं अनवरत लोक अदालत में परिवाद पेश किया जाकर मुख्य रूप से कानूनी बिंदु उठाए. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त स्वच्छ वातावरण में जीवन जीने के अधिकार का यह सीधा उल्लंघन है. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22-ए के अंतर्गत सफाई व्यवस्था जन उपयोगी सेवा के दायरे में आती है. जिसमें लापरवाही बरतना लोक कर्तव्य की अवहेलना है.

रोजाना 500 रुपए की पेनाल्टी

परिवाद दायर होने के पश्चात विपक्षी ग्राम पंचायत की ओर से न्यायालय में संयुक्त जवाब एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि ग्राम बासड़ी के मुख्य मार्ग, सार्वजनिक चौकों एवं नालियों की नियमित सफाई व्यवस्था करवाई जा रही है. साथ ही घर-घर कचरा संग्रहण तथा जहां नाली निर्माण संभव नहीं है. वहां स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य निधि से सोखता गड्ढों का निर्माण करवाकर जल निकासी का निस्तारण कर दिया गया है. ग्राम पंचायत द्वारा सफाई एवं निकास व्यवस्था दुरुस्त किए जाने और भविष्य में नियमित देखभाल सुनिश्चित करने की रिपोर्ट पेश की गई थी. स्थायी एवं अनवरत लोक अदालत के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार पंचौली द्वारा उक्त परिवादों में सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया गया है. जिसमें परिवाद विरूद्ध विपक्षीगण ग्राम पंचायत रामपुरा और अन्य स्वीकार किए जाकर विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है, कि ग्राम बासड़ी के मुख्य मार्ग-सड़क से गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था एवं नालियों की साफ-सफाई नियमित रूप से एक माह में किया जाना सुनिश्चित करें. अगर उक्त अवधि तक उपयुक्त आदेश की पालना नहीं की जाती है तो आदेश की पालना तिथि तक ग्राम पंचायत रामपुरा ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से प्रतिदिन 500 रूपए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं में जमा करवाकर रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करेगी.


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