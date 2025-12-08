Zee Rajasthan
झुंझुनुं में बावरिया गैंग की शातिर महिलाएं, पलक झपकते ही साड़ी चोरी

Jhunjhunu News : चिड़ावा में बावरिया गैंग के महिला सदस्यों ने एक दुकान को निशाना बनाया, आधे घंटे तक वो सभी साड़ियां देखती रही और एकाएक पसंद ना आई कह कर निकल गयी. सीसीटीवी में महिलाओं ने कैसे चोरी की ये वारदात कैद हो गयी.

Published: Dec 08, 2025, 05:12 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 05:12 PM IST

Jhunjhunu News : झुंझुनूं के चिड़ावा शहर में खेतड़ी स्थित राजपूती परिधान की दुकान में सोमवार दोपहर शातिर महिलाओं की एक गैंग ने साड़ियां चुरा ली.

जानकारी के मुताबिक श्री श्याम राजपूती परिधान पर दोपहर में करीब 5-6 महिलाओं का एक गैंग पहुंचा. इन महिलाओं में से 2-3 महिलाओं ने राजपूती परिधान दिखाने की बात कही. दुकान मालिक ओमवीर सिंह राठौड़ ने उन्हें परिधान दिखाए. क़रीब आधा घंटे तक महिलाएं विभिन्न तरह के परिधान देखती रहीं. उसके बाद पसंद ना आने की बात कहकर सभी महिलाएं वहां से निकल गई.

महिलाओं के जाने बाद दुकान मालिक को शक होने पर सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई. सीसीटीवी में दो महिलाएं साड़ियां कपड़ों में छुपाते नजर आईं. इसपर दुकान मालिक व स्टाफ ने महिलाओं को शहर में ढूंढना शुरू किया.

पुरानी तहसील रोड़ पर महिलाओं का गैंग दिखाई दिया जिसपर उन्हें रोककर पूछताछ की गई. मौका पाकर गैंग की एक महिला साड़ी सहित फरार हो गई, बाकी महिलाओं को आसपास के लोगों ने घेर लिया.

मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस पूछताछ के लिए पांच महिलाओं को चिड़ावा थाना लेकर गई हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिलाओं का संगठित गैंग बावरिया जाती से सम्बंध रखता है और नारनौल के पास जखराना गांव का बताया जा रहा है.

क्या है बावरिया गैंग

बावरिया गैंग एक अपराधी समूह है जो चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देता है. ये लोग वारदात को अंजाम देकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. खासतौर पर कीमती सामान -पैसे और जेवरात पर ये निशाना लगाते हैं. बावरिया एक घुमंतू समुदाय से जुड़ा है जो अपराध के लिए जाना जाता है.

