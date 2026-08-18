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झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल पर फिर सवाल, नवजात को दी ऐसी दवा, तीन दिन बाद होनी थी एक्सपायर

Jhunjhunu BDK Hospital: झुंझुनूं के राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में नवजात बच्चे को एक्सपायरी के बेहद करीब पहुंची दवा दिए जाने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि डिस्चार्ज के तीन दिन बाद दवा एक्सपायर होनी थी, लेकिन करीब 20 दिनों तक उन्होंने बच्चे को यह दवा दी. इसके बाद बच्चे के कान में फुंसी, सूजन और मवाद की समस्या हुई. परिजनों ने मामले की जांच और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 18, 2026, 01:15 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 01:15 PM IST
झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल पर फिर सवाल, नवजात को दी ऐसी दवा, तीन दिन बाद होनी थी एक्सपायर
Image Credit: Expired Medicine Complaint

Expired Medicine Complaint: झुंझुनूं के राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में नवजात बच्चे को दवा देने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मालसर गांव निवासी अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय उनके नवजात बच्चे को ऐसी दवा दी गई, जिसकी एक्सपायरी डेट कुछ ही दिन बाद खत्म होने वाली थी. परिजनों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक बच्चे को दवा दी, लेकिन करीब 20 दिन बाद उसकी तबीयत से जुड़ी परेशानी सामने आने लगी.


मामला सामने आने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की जांच कराने और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, इस मामले में अस्पताल प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है.

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जन्म के बाद NICU में भर्ती हुआ था बच्चा
अमित कुमार के मुताबिक, उनके बच्चे का जन्म 21 जुलाई को हुआ था. जन्म के बाद बच्चे को सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके चलते उसे बीडीके अस्पताल की NICU में भर्ती कराया गया था. करीब एक सप्ताह तक बच्चे का इलाज अस्पताल में चला. परिजनों के अनुसार, 28 जुलाई को बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया. डिस्चार्ज के समय अस्पताल की ओर से बच्चे को दौरे आने की बात बताते हुए एक सिरप दी गई थी. परिवार ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को यह दवा देना शुरू कर दिया.


दवा की शीशी पर जुलाई 2026 की एक्सपायरी
परिजनों के अनुसार, दवा की शीशी पर एक्सपायरी डेट 7/2026 लिखी हुई थी. यानी जिस महीने बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दी गई, उसी महीने दवा की एक्सपायरी बताई गई थी. परिवार का कहना है कि 28 जुलाई को डिस्चार्ज के समय उन्होंने दवा की एक्सपायरी डेट पर ध्यान नहीं दिया. इसके बाद बच्चे को करीब 20 दिनों तक दवा दी जाती रही. परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि दवा की एक्सपायरी अवधि इतनी नजदीक थी.

बच्चे के कान में फुंसी और सूजन की शिकायत
करीब 20 दिनों तक दवा देने के बाद बच्चे के कान में फुंसी, सूजन और मवाद आने की समस्या शुरू हुई. बच्चे की परेशानी बढ़ने पर परिजन उसे दोबारा राजकीय जिला बीडीके अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां बच्चे को चिकित्सकों को दिखाया गया.

इसी दौरान परिजनों की नजर दवा की शीशी पर पड़ी और उन्होंने उसकी एक्सपायरी डेट देखी. इसके बाद परिवार ने अस्पताल में दवा दिए जाने को लेकर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच की मांग की.


परिजनों ने उठाए सवाल
अमित कुमार का कहना है कि अगर दवा की वजह से बच्चे को किसी तरह का गंभीर नुकसान होता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती. उनका आरोप है कि अस्पताल से दवा देते समय उसकी एक्सपायरी डेट की सही तरीके से जांच नहीं की गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी जांच कराने के साथ ही दवा वितरण की प्रक्रिया की भी जांच करने की मांग की है. उनका कहना है कि मामले में जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसी स्थिति किसी दूसरे मरीज के साथ न हो.


अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार
मामले में फिलहाल परिजनों की ओर से लगाए गए आरोप सामने आए हैं. अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है. ऐसे में यह स्पष्ट होना बाकी है कि बच्चे को दवा किस स्तर पर दी गई, उसकी एक्सपायरी डेट की जांच कैसे हुई और दवा देने की प्रक्रिया में किसी तरह की गलती हुई या नहीं. अब मामले की जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि दवा दिए जाने में वास्तव में लापरवाही हुई थी या नहीं. फिलहाल परिजन जांच और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल प्रशासन से जवाब की मांग कर रहे हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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