Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं BDK अस्पताल में बड़ा खेल? 100 की जगह 500 रुपए वसूली के आरोप से मचा हड़कंप

झुंझुनूं BDK अस्पताल में बड़ा खेल? 100 की जगह 500 रुपए वसूली के आरोप से मचा हड़कंप

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के BDK जिला अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित 100 रुपए के बजाय 500 रुपए तक वसूले जाने के आरोप लगे हैं. नौकरी, लाइसेंस और तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से अस्पताल की व्यवस्था सवालों के घेरे में है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 18, 2026, 10:25 AM|Updated: Jun 18, 2026, 10:25 AM
झुंझुनूं BDK अस्पताल में बड़ा खेल? 100 की जगह 500 रुपए वसूली के आरोप से मचा हड़कंप
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान, राजकीय भगवानदास खेतान (बीडीके) जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) बनाने के लिए निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक राशि वसूलने के आरोपों का है. आरोप है कि जहां राज्य सरकार ने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपए शुल्क तय किया है, वहीं अस्पताल में लोगों से विभिन्न मदों के नाम पर कुल 500 रुपए तक लिए जा रहे हैं. यह मामला सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और शुल्क प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने वालों की बढ़ी परेशानी
जानकारी के अनुसार, अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले लोगों से अलग-अलग मदों में दो रसीदें जारी कर कुल 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं. ऐसे प्रमाण पत्रों की जरूरत नौकरी, सरकारी भर्ती, ड्राइविंग लाइसेंस, यात्रा और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए पड़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

चूंकि कई सरकारी और निजी प्रक्रियाओं में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, इसलिए आवेदकों के पास निर्धारित राशि से अधिक भुगतान करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता. इससे बेरोजगार युवाओं, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात कही जा रही है.

शस्त्र लाइसेंस के प्रमाण पत्र में भी अधिक शुल्क की चर्चा
मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस के लिए बनाए जाने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों में भी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने की बात सामने आई है. कुछ मामलों में यह राशि 500 रुपए से भी अधिक बताई जा रही है. यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सवाल उठता है कि अलग-अलग प्रकार के स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के लिए शुल्क निर्धारण का आधार क्या है और क्या यह निर्धारित नियमों के अनुरूप है.

वरिष्ठ नागरिकों पर भी अतिरिक्त आर्थिक भार का आरोप
इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पक्ष वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा हुआ है. राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.

आरोप है कि तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने वाले वरिष्ठ नागरिकों से भी 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं. ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले बुजुर्गों को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है.

एक ही जिले में अलग-अलग शुल्क पर उठ रहे सवाल
झुंझुनूं जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क के अनुसार 100 रुपए में बनाए जाने की जानकारी सामने आ रही है. वहीं जिले के सबसे बड़े अस्पताल में अधिक राशि लिए जाने के आरोपों ने लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यदि सरकारी नियम एक समान हैं, तो एक ही जिले के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में शुल्क व्यवस्था अलग-अलग कैसे हो सकती है.

पहले भी विवादों में रहा है बीडीके अस्पताल
पिछले कुछ समय से बीडीके जिला अस्पताल विभिन्न कारणों से चर्चा में रहा है. कभी जांच सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सवाल उठे, तो कभी चिकित्सा सेवाओं में कथित अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आईं. अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के आरोपों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

सरकारी अस्पतालों का मुख्य उद्देश्य आमजन को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. ऐसे में यदि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिए जाने के आरोप लगते हैं, तो इसका सीधा असर आम नागरिकों के विश्वास पर पड़ सकता है.

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जवाब का इंतजार
लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि सरकार ने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए शुल्क निर्धारित कर रखा है, तो बीडीके अस्पताल में अतिरिक्त राशि किस आधार पर ली जा रही है.

यदि यह वसूली नियमों के अनुरूप है, तो इसकी स्पष्ट जानकारी आमजन तक पहुंचनी चाहिए. वहीं, यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है.

आमजन को राहत मिलने की उम्मीद
झुंझुनूं के लोगों की अपेक्षा है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से जुड़े शुल्क को लेकर स्थिति स्पष्ट हो और सरकारी नियमों के अनुसार व्यवस्था लागू की जाए. खासकर बेरोजगार युवाओं, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलना जरूरी माना जा रहा है.

फिलहाल, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के आरोपों ने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और आमजन की शिकायतों का समाधान किस प्रकार किया जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

कहां से आता है पांचना बांध में पानी और क्यों प्यासी ज़मीन पर बरसों से सुलग रही है विवाद की चिंगारी?

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

झुंझुनूं में 5 दिन से अंधेरे में 40 घर! गांव के आपसी झगड़े ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

Jaipur: बड़ागांव को मिली SBI बैंक की सौगात, नई शाखा का हुआ शुभारंभ

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

राजस्थान में मौसम का U-TURN, जून में ठंडक का रिकॉर्ड! पिलानी का पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

TAGS:
Jhunjhunu News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं BDK अस्पताल में बड़ा खेल? 100 की जगह 500 रुपए वसूली के आरोप से मचा हड़कंप
Jhunjhunu News
2
Rajasthan Crime News
3
Dausa News
4
bharatpur news
5
Ashok gehlot