/झुंझुनूं BDK अस्पताल में बड़ा खेल? 100 की जगह 500 रुपए वसूली के आरोप से मचा हड़कंप

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान, राजकीय भगवानदास खेतान (बीडीके) जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) बनाने के लिए निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक राशि वसूलने के आरोपों का है. आरोप है कि जहां राज्य सरकार ने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपए शुल्क तय किया है, वहीं अस्पताल में लोगों से विभिन्न मदों के नाम पर कुल 500 रुपए तक लिए जा रहे हैं. यह मामला सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और शुल्क प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने वालों की बढ़ी परेशानी

जानकारी के अनुसार, अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले लोगों से अलग-अलग मदों में दो रसीदें जारी कर कुल 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं. ऐसे प्रमाण पत्रों की जरूरत नौकरी, सरकारी भर्ती, ड्राइविंग लाइसेंस, यात्रा और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए पड़ती है.

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चूंकि कई सरकारी और निजी प्रक्रियाओं में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, इसलिए आवेदकों के पास निर्धारित राशि से अधिक भुगतान करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता. इससे बेरोजगार युवाओं, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात कही जा रही है.

शस्त्र लाइसेंस के प्रमाण पत्र में भी अधिक शुल्क की चर्चा

मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस के लिए बनाए जाने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों में भी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने की बात सामने आई है. कुछ मामलों में यह राशि 500 रुपए से भी अधिक बताई जा रही है. यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सवाल उठता है कि अलग-अलग प्रकार के स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के लिए शुल्क निर्धारण का आधार क्या है और क्या यह निर्धारित नियमों के अनुरूप है.

वरिष्ठ नागरिकों पर भी अतिरिक्त आर्थिक भार का आरोप

इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पक्ष वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा हुआ है. राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.

आरोप है कि तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने वाले वरिष्ठ नागरिकों से भी 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं. ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले बुजुर्गों को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है.

एक ही जिले में अलग-अलग शुल्क पर उठ रहे सवाल

झुंझुनूं जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क के अनुसार 100 रुपए में बनाए जाने की जानकारी सामने आ रही है. वहीं जिले के सबसे बड़े अस्पताल में अधिक राशि लिए जाने के आरोपों ने लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यदि सरकारी नियम एक समान हैं, तो एक ही जिले के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में शुल्क व्यवस्था अलग-अलग कैसे हो सकती है.

पहले भी विवादों में रहा है बीडीके अस्पताल

पिछले कुछ समय से बीडीके जिला अस्पताल विभिन्न कारणों से चर्चा में रहा है. कभी जांच सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सवाल उठे, तो कभी चिकित्सा सेवाओं में कथित अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आईं. अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के आरोपों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

सरकारी अस्पतालों का मुख्य उद्देश्य आमजन को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. ऐसे में यदि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिए जाने के आरोप लगते हैं, तो इसका सीधा असर आम नागरिकों के विश्वास पर पड़ सकता है.

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जवाब का इंतजार

लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि सरकार ने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए शुल्क निर्धारित कर रखा है, तो बीडीके अस्पताल में अतिरिक्त राशि किस आधार पर ली जा रही है.

यदि यह वसूली नियमों के अनुरूप है, तो इसकी स्पष्ट जानकारी आमजन तक पहुंचनी चाहिए. वहीं, यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है.

आमजन को राहत मिलने की उम्मीद

झुंझुनूं के लोगों की अपेक्षा है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से जुड़े शुल्क को लेकर स्थिति स्पष्ट हो और सरकारी नियमों के अनुसार व्यवस्था लागू की जाए. खासकर बेरोजगार युवाओं, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलना जरूरी माना जा रहा है.

फिलहाल, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के आरोपों ने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और आमजन की शिकायतों का समाधान किस प्रकार किया जाता है.