/झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के अपने नियम? दवा काउंटर पर PCI गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना पहचान दवा बांट रहे फार्मासिस्ट

Pharmacy Council of India: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में एक बार फिर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. इस बार मामला अस्पताल के दवा वितरण काउंटर से जुड़ा है, जहां फार्मासिस्टों द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने के आरोप सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि कई फार्मासिस्ट बिना सफेद एप्रन, नेम प्लेट और पहचान पत्र के मरीजों को दवाइयां वितरित कर रहे हैं. इससे मरीजों की सुरक्षा, जवाबदेही और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं.



PCI के नियमों के पालन पर उठे सवाल

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फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए सफेद एप्रन या कोट पहनना अनिवार्य है. इसके साथ ही नेम प्लेट पर नाम, पदनाम और रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना भी जरूरी होता है. इन नियमों का उद्देश्य मरीजों को यह जानकारी देना है कि उन्हें दवा कौन और किस योग्यता के आधार पर उपलब्ध करा रहा है. लेकिन बीडीके अस्पताल के दवा काउंटर पर इन मानकों का पालन नहीं होने के आरोपों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.



मरीजों की सुरक्षा और जवाबदेही पर असर

अस्पताल के दवा काउंटर पर प्रतिदिन सैकड़ों मरीज और उनके परिजन दवा लेने पहुंचते हैं. ऐसे में यदि दवा वितरण करने वाले कर्मचारी की पहचान स्पष्ट नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो सकता है. मरीजों को दवा से संबंधित जानकारी या परामर्श की आवश्यकता होने पर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सामने मौजूद व्यक्ति पंजीकृत फार्मासिस्ट है या नहीं. विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहचान संबंधी नियमों का पालन बेहद जरूरी है.



अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर लागू नियम, लेकिन फार्मासिस्टों पर सवाल

अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और लैब तकनीशियन निर्धारित ड्रेस कोड और नेम प्लेट के साथ अपनी सेवाएं देते हैं. वहीं, दवा वितरण काउंटर पर तैनात कुछ फार्मासिस्टों के बारे में आरोप है कि वे इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि अस्पताल में सभी कर्मचारियों के लिए नियम समान रूप से लागू क्यों नहीं किए जा रहे. यदि अन्य स्वास्थ्यकर्मी निर्धारित मानकों का पालन कर सकते हैं, तो फार्मासिस्टों के मामले में लापरवाही क्यों बरती जा रही है.



पहले भी विवादों में रह चुका है दवा वितरण काउंटर

गौरतलब है कि बीडीके अस्पताल का दवा वितरण काउंटर पहले भी विभिन्न शिकायतों और विवादों के कारण चर्चा में रहा है. अब एक बार फिर ड्रेस कोड और पहचान संबंधी नियमों के पालन को लेकर मामला सामने आने से अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं. मरीजों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में पारदर्शी व्यवस्था और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए.



सीएमएचओ ने दिए जांच के संकेत

मामले पर झुंझुनूं के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. छोटेलाल गुर्जर का कहना है कि यदि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि कहीं भी लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और मरीजों की सुरक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधार किए जाते हैं.

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