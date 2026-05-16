/Jhunjhunu: CBSE रिजल्ट में बीईटी की स्कूल्स ने मारी बाजी, कई छात्रों ने हासिल किए 100 में 100 अंक

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के पिलानी स्थित बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित स्कूलों का सीबीएसई परीक्षा परिणाम इस बार भी शानदार रहा. ट्रस्ट से जुड़ी स्कूलों ने गत वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं. खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर स्कूल और अभिभावकों का नाम रोशन किया.

परीक्षा परिणाम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के निदेशक मेजर जनरल एसएस नायर, उप निदेशक प्रशासन एवं विधि अजय अग्रवाल तथा उप निदेशक वित्त डॉ. घनश्याम सिंह गौड़ मौजूद रहे। इस दौरान पिलानी की चारों स्कूलों के प्राचार्य भी उपस्थित रहे. निदेशक एसएस नायर ने कहा कि बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, बिरला स्कूल पिलानी, बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी, बिरला शिशु विहार पिलानी, बिरला पब्लिक स्कूल किशनगढ़ अजमेर और बिरला पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर के परिणाम हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं.

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केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं

उन्होंने कहा कि बिरला स्कूल्स केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया जाता है. यही कारण है कि विद्यार्थी अकादमिक के साथ अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. उप निदेशक प्रशासन एवं विधि अजय अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों और अभिभावकों का रुझान कोचिंग संस्थानों की ओर अधिक रहता है लेकिन बिरला स्कूल्स की स्कूलिंग और टीचिंग का स्तर इतना मजबूत है कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष फोकस

उन्होंने कहा कि बिरला स्कूल्स के विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट द्वारा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित शिक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है. पिछले छह महीनों में ट्रस्ट ने एआई एजुकेशन को लेकर कई बड़ी और नामचीन कंपनियों व विशेषज्ञ स्टाफ के साथ समझौते किए हैं.