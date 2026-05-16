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Jhunjhunu: CBSE रिजल्ट में बीईटी की स्कूल्स ने मारी बाजी, कई छात्रों ने हासिल किए 100 में 100 अंक

Jhunjhunu News: राजस्थान के पिलानी स्थित बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित स्कूलों ने इस बार CBSE परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया है. कई विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल कर नए रिकॉर्ड बनाए और स्कूल का नाम रोशन किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: May 16, 2026, 05:05 PM|Updated: May 16, 2026, 05:05 PM
Jhunjhunu: CBSE रिजल्ट में बीईटी की स्कूल्स ने मारी बाजी, कई छात्रों ने हासिल किए 100 में 100 अंक
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के पिलानी स्थित बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित स्कूलों का सीबीएसई परीक्षा परिणाम इस बार भी शानदार रहा. ट्रस्ट से जुड़ी स्कूलों ने गत वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं. खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर स्कूल और अभिभावकों का नाम रोशन किया.

परीक्षा परिणाम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के निदेशक मेजर जनरल एसएस नायर, उप निदेशक प्रशासन एवं विधि अजय अग्रवाल तथा उप निदेशक वित्त डॉ. घनश्याम सिंह गौड़ मौजूद रहे। इस दौरान पिलानी की चारों स्कूलों के प्राचार्य भी उपस्थित रहे. निदेशक एसएस नायर ने कहा कि बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, बिरला स्कूल पिलानी, बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी, बिरला शिशु विहार पिलानी, बिरला पब्लिक स्कूल किशनगढ़ अजमेर और बिरला पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर के परिणाम हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं.

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केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं

उन्होंने कहा कि बिरला स्कूल्स केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया जाता है. यही कारण है कि विद्यार्थी अकादमिक के साथ अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. उप निदेशक प्रशासन एवं विधि अजय अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों और अभिभावकों का रुझान कोचिंग संस्थानों की ओर अधिक रहता है लेकिन बिरला स्कूल्स की स्कूलिंग और टीचिंग का स्तर इतना मजबूत है कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष फोकस

उन्होंने कहा कि बिरला स्कूल्स के विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट द्वारा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित शिक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है. पिछले छह महीनों में ट्रस्ट ने एआई एजुकेशन को लेकर कई बड़ी और नामचीन कंपनियों व विशेषज्ञ स्टाफ के साथ समझौते किए हैं.

आगामी शैक्षणिक सत्र में इसका प्रभाव स्कूलों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को समय के साथ आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी. अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रवासी उद्योगपति एवं शिक्षा प्रेमी सुदर्शन कुमार बिरला तथा सिद्धार्थ बिरला के निर्देशन में बिरला स्कूल्स लगातार अपनी गौरवशाली शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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